Orbán Viktor véleményét kérte ki Donald Trump

Áruló vagy első fecske? – Magyar Péterék érdekében lép vissza a DK-s politikus

Varju László árulásról beszélve szállt bele és meghazudtolta, Fekete-Győr András hozsannázott neki.

Forrás: Várkonyi Zoltán Facebook-oldala2025. 08. 11. 20:54
– Tavaly decemberben elfogadtam a felkérést, hogy elinduljak a 2026-os országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként, Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében. Most egy nehéz, ám annál felelősebb döntést hoztam meg: hosszas vívódás után úgy határoztam, visszalépek a jelöltségemtől – kezdte bejegyzését Várkonyi Zoltán, a DK immár volt kecskeméti parlamenti képviselőjelöltje. Szerinte a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsék, ezért nem állhat a változás útjába, és nem lehet az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti a kormányt.

Várkonyi Zoltán, a DK volt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: Facebook)

– A döntést azért hoztam meg, mert indulásom a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit. Elkötelezettségem a baloldali és a kecskeméti ügyek iránt töretlen, de

a 2026-os országgyűlési választáson én is a legesélyesebb ellenzéki jelöltet fogom támogatni egyéniben, a listás szavazatom pedig marad a baloldalé

– jelentette ki, lényegében Magyar Péter és Tisza Párt mellett letéve voksát.

 

Varju szerint Várkonyi mást mondott, mint amit írt

Várkonyi döntését nem hagyta szó nélkül Varju László, a DK jogerősen elítélt alelnöke. Kommentben 

hazugsággal vádolta a kecskeméti politikust, amikor azt kérdezte a bejegyzése alatt, hogy miért nem azt közölte, amit neki mondott? 

Hozzátette, Várkonyi az elmúlt hónapokban nem végzett kampánymunkát, ami miatt nem kellene csodálkozni azon, hogy Varju a jelölt visszahívására tett javaslatot.

 – Miért nem a valóságos okokat mondod el, hogy nem tartod magad alkalmasnak a jelöltségre? Ne ránk legyél dühös és sértődött, inkább nézz szembe a valósággal és kérj elnézést a téged biztató közösségtől

– szólított fel a DK alelnöke.

A kecskeméti politikus ezt nem hagyta szó nélkül és így reagált: a DK kommunikációja a visszalépésével kapcsolatban csak megerősítette abban, hogy jó döntést hozott, amikor ma reggel bejelentette a visszalépését. – Vagy hogy csak egy klasszikust idézzek, “lárifári” – írta, Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőre utalva.

 

Szintet lépett az adok-kapok

A baloldali belháború azonban itt nem ért véget, ugyanis Várkonyi bejegyzése alatt megszólalt Fekete-Győr András, a Momentum szintén jogerősen elítélt alapítója. A füstgyertyadobálásáról elhíresült politikus megköszönte Várkonyi döntését, majd kifejezte reményét, hogy ő csak az első fecske a DK-ban, ami „egy nagyon kemény dió”, és mások is fogják követni a példáját, ami ragadós lesz.

Varju László nem hagyta annyiban Fekete-Győr megjegyzését, és nekiesett a bukott momentumos politikusnak. Szerinte baloldal nélkül nincs semmilyen váltás, de azt tudni kell róluk: ha valaki elgyengül, másik három lép a helyébe. 

– De ha valaki elárul bennünket, akkor azt nem felejtjük, és háromszoros erővel dolgozunk

– fogalmazott.

Borítókép: Várkonyi Zoltán (b) és egykori idolja, Gyurcsány Ferenc (Fotó: Facebook)

