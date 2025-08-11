Áruló vagy első fecske? – Magyar Péterék érdekében lép vissza a DK-s politikus

– Tavaly decemberben elfogadtam a felkérést, hogy elinduljak a 2026-os országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként, Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében. Most egy nehéz, ám annál felelősebb döntést hoztam meg: hosszas vívódás után úgy határoztam, visszalépek a jelöltségemtől – kezdte bejegyzését Várkonyi Zoltán, a DK immár volt kecskeméti parlamenti képviselőjelöltje. Szerinte a tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsék, ezért nem állhat a változás útjába, és nem lehet az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti a kormányt.

Várkonyi Zoltán, a DK volt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: Facebook)

– A döntést azért hoztam meg, mert indulásom a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit. Elkötelezettségem a baloldali és a kecskeméti ügyek iránt töretlen, de

a 2026-os országgyűlési választáson én is a legesélyesebb ellenzéki jelöltet fogom támogatni egyéniben, a listás szavazatom pedig marad a baloldalé

– jelentette ki, lényegében Magyar Péter és Tisza Párt mellett letéve voksát.

Varju szerint Várkonyi mást mondott, mint amit írt

Várkonyi döntését nem hagyta szó nélkül Varju László, a DK jogerősen elítélt alelnöke. Kommentben

hazugsággal vádolta a kecskeméti politikust, amikor azt kérdezte a bejegyzése alatt, hogy miért nem azt közölte, amit neki mondott?

Hozzátette, Várkonyi az elmúlt hónapokban nem végzett kampánymunkát, ami miatt nem kellene csodálkozni azon, hogy Varju a jelölt visszahívására tett javaslatot.

– Miért nem a valóságos okokat mondod el, hogy nem tartod magad alkalmasnak a jelöltségre? Ne ránk legyél dühös és sértődött, inkább nézz szembe a valósággal és kérj elnézést a téged biztató közösségtől

– szólított fel a DK alelnöke.

A kecskeméti politikus ezt nem hagyta szó nélkül és így reagált: a DK kommunikációja a visszalépésével kapcsolatban csak megerősítette abban, hogy jó döntést hozott, amikor ma reggel bejelentette a visszalépését. – Vagy hogy csak egy klasszikust idézzek, “lárifári” – írta, Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőre utalva.