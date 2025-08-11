Nagy lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo, itt a régóta várt bejelentés

Cristiano Ronaldóra 2016-ban talált rá a boldogság az argentin Georgina Rodríguez oldalán, akivel öt gyermeket nevelnek közösen. Az al-Nasszr futballistája gyakran hivatkozik a párjára a feleségeként, ezért nem volt egyértelmű, hogy titokban összeházasodtak-e, ám erre eddig nem került sor. Hamarosan viszont megtarthatják a világra szóló lakodalmat, legalábbis a nagy kérdést már feltette Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo eljegyezte Georgina Rodríguezt

Erről Rodríguez számolt be az Instagram-oldalán, ahol megmutatta az óriási gyűrűt, amelyet a portugál sztár vett neki:

Igen, akarom. Ebben és az összes többi életemben is

– írta a fénykép mellé az influenszer.