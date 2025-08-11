Rendkívüli

Orbán Viktor véleményét kérte ki Donald Trump

Cristiano Ronaldogeorgina rodriguezeljegyzés

Nagy lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo, itt a régóta várt bejelentés

Nagy lépésre szánta el magát a világ egyik leghíresebb labdarúgója. Cristiano Ronaldo kedvese, Georgina Rodríguez az Instagram-oldalán tudatta, hogy a portugál sztár megkérte a kezét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 21:09
Cristiano Ronaldo 2016 óta alkot egy párt Georgina Rodríguezzel Fotó: AFP/Javier Soriano
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cristiano Ronaldóra 2016-ban talált rá a boldogság az argentin Georgina Rodríguez oldalán, akivel öt gyermeket nevelnek közösen. Az al-Nasszr futballistája gyakran hivatkozik a párjára a feleségeként, ezért nem volt egyértelmű, hogy titokban összeházasodtak-e, ám erre eddig nem került sor. Hamarosan viszont megtarthatják a világra szóló lakodalmat, legalábbis a nagy kérdést már feltette Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo eljegyezte Georgina Rodríguezt

Erről Rodríguez számolt be az Instagram-oldalán, ahol megmutatta az óriási gyűrűt, amelyet a portugál sztár vett neki:

Igen, akarom. Ebben és az összes többi életemben is

– írta a fénykép mellé az influenszer.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas, a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu