Jürgen Klopp nem várna tovább, de mi lesz Szoboszlai Dominik szerepe?

– Az egész idény legintenzívebb időszaka következik. Nyerni akarunk most és az utolsó fordulóban, Belgiumban is, de ha az osztrákok ellen nem sikerül, akkor az utolsó forduló még élesebb lesz. A Linz jó szezont fut, és esélyes még a továbbjutásra, emlékezhetünk, hogy idegenben is meg kellett küzdenünk ellene a győzelemért – idézte fel az első fordulóban játszott összecsapást Jürgen Klopp a Liverpool szerdai sajtótájékoztatóján.

Szoboszlai Dominik kezdő lesz az Európa-ligában?

Szoboszlai Dominik akkor csereként adott lendületet a Liverpoolnak, s később a második és a negyedik fordulóban is becserélte őt Jürgen Klopp, a harmadik fordulóban pedig egyáltalán nem küldte őt pályára.