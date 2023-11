Klopp nem kertelt a Liverpool veresége után, majd kisebb sokkot kapott + videó

– Rászolgáltunk a vereségre, mert az ellenfelünk szinte az összes döntő párharcban fölénk kerekedett. Túl sok olyan jelenet volt, amikor meg kellett volna szereznünk a labdát, mégsem sikerült. Ráadásul kétszer is túl könnyen adtuk el a labdát, az egyikből gólt kaptunk, a másiknál, már nem is emlékszem, szintén, vagy azt a gólt nem adták meg. Ha három gólt kapsz, akkor sokat kell rúgnod, hogy nyerj vagy legalább döntetlent érj el, ami nekünk most majdnem sikerült. Persze akkor sem éreznénk jól magunkat, de a csoportállásban az egy pont is számítana. Ahogy már mondtam, megérdemeltük, hogy kikapjunk – vágott bele a Toulouse elleni vereség értékelésébe Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister köszöni meg a Liverpool-drukkerek támogatását (Fotó: Liverpool FC)

Klopp nem tudott pontosan állást foglalni abban, hogy a 98. percben szerzett, majd kezezés miatt elvett és így érvénytelen egyenlítőgól előtt Alexis Mac Allister valóban kézzel ért-e a labdához. Egy másik esetről viszont úgy látta, büntető járt volna a Liverpool javára.