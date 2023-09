Szoboszlai csak félórát volt a pályán, de Klopp terve így is bevált, ismét hátrányból fordítva nyert a Liverpool

Ahogy azt sejteni lehetett, Jürgen Klopp alaposan felforgatta a Liverpool csapatát a Wolverhampton elleni, 3-1-es győzelemmel végződött találkozóhoz képest. Olyannyira, hogy az akkori kezdőcsapatból a LASK elleni meccsen minden játékos a kispadon találta magát, köztük Szoboszlai Dominik is. Ugyanakkor bőven akadtak sztárok is a pályán, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Luis Díaz és Darwin Núnez is játszott a Vörösöknél.

A Liverpool többi sztárja mellett Szoboszlai Dominik is a kispadon találta magát Fotó: EPA/Szilágyi Anna

Nem mondhatnánk, hogy a Liverpool lerohanta volna az ellenfelét, az első tíz percben inkább csak kóstolgatták egymást a csapatok. Így az első gól valóban a semmiből született: egy linzi szöglet után Florian Flecker távolról a kapura tűzte a labdát, és életerős lövése megannyi láb között utat talált a jobb alsóba (1-0).

A bekapott gól kicsit felrázta a vendégeket, ám veszélyes helyzeteket nemigen tudtak kialakítani egészen a 37. percig. Egy szöglet után Núnez két méterről fejelt kapura, de Tobias Lawal földöntúli bravúrral védeni tudott, a LASK így meglepetésre 1-0-ra vezetett a szünetben Klopp gárdája ellen.

Cserék nélkül folytatódott a mérkőzés, a Liverpool pedig azonnal sátrat vert a hazaiak térfelén. A Vörösök erőfeszítéseinek hamarosan meg is lett az eredménye. Philipp Ziereis kaszálta el Díaz lábát, a megítélt büntetőt Núnez magabiztosan értékesítette (1-1).

A Linz ezután nagy kedvvel támadt az egyenlítő gólért, aztán ez lett a veszte. A hazaiak egyik hatalmas ziccere után ugyanis meglódult a Liverpool, Ryan Gravenberch jobb oldali beadását Díaz továbbította közelről a kapuba (1-2).

Ezt már Szoboszlai Dominik is testközelből láthatta, mert Klopp a 60. percben Joe Gomezzel és Alexis Mac Alisterrel egyetemben pályára küldte a magyar középpályást. Az utolsó negyedórára Mohamed Szalah is beállt, és az egyiptomi szélső életet lehelt az angolok játékába, a 88. percben egy szép cselsorozat után beállította a 3-1-es végeredményt.

Klopp terve így maximálisan bevált: a Liverpool kulcsemberei pihentetése mellett is győzelemmel mutatkozott be az Európa-ligában.

Európa-liga, csoportkör, E csoport, 1. forduló:

LASK (osztrák)–Liverpool (angol) 1-3 (1-0)

gólszerzők: Flecker (14.), ill. Núnez (56., 11-esből), Díaz (63.), Szalah (88.) A csoport másik mérkőzésén: Royale Union SG (belga)–Toulouse (francia) 1-1 (0-1) További eredmények, F csoport:

Panathinaikosz (görög)–Villarreal (spanyol) 2-0 (1-0)

Rennes (francia)–Maccabi Haifa (izraeli) 3-0 G csoport:

Servette (svájci)–Slavia Praha (cseh) 0-2 (0-1)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–AS Roma (olasz) 1-2 (0-1) H csoport:

Leverkusen (német)–Häcken (svéd) 4-0 (2-0)

Qarabag (azeri)–Molde (norvég) 1-0 (0-0)

Borítókép: Darwin Núnez a Liverpool egyenlítő gólját ünnepli (Fotó: EPA/Szilágyi Anna)