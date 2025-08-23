FradiFerencvárosJagiellonia BialystokFTCátigazolás

Varga Barnabás társa vagy utódja lehet? Megszólaltak a Fradi-kiszemelt klubváltásáról

Sajtóhírek szerint a Fradinál továbbra is terítéken van a Jagiellonia támadójának, Afimico Pululunak a szerződtetése. A Fradi-kiszemelt klubváltásával kapcsolatban megszólalt a lengyel klub elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 10:30
A Fradi legújabb kiszemeltje nyolc góljával a legeredményesebb csatár volt a Konferencialiga előző kiírásában Forrás: Foot Africa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban mi is megírtuk, hogy a Fradi megtette a hivatalos ajánlatát a Transfermarkt adatai szerint négymillió euró értékű Afimico Pululuért a Jagielloniának. A 26 éves kongói csatárt régóta figyeli a magyar bajnok, amely tavaly már tett ajánlatot érte, akkor azonban a lengyelek elutasították a megkeresést.

Afimico Pululu nagy erősítés lehetne a Fradinál
Afimico Pululu nagy erősítés lehetne a Fradinál. Forrás: Foot Africa

A Fradi is ott van a kérők között

Az FTC nem kívánt nyilatkozni Pululu ügyében, megtette viszont ezt a Jagiellonia elnöke, Ziemowit Deptula, akinek megszólalását az Üllői129.hu szúrta ki.

A múlt héten több ajánlatot is kaptunk Afimico Pululuért, nem csak a Ferencvárostól. Hétfő óta minden nap befut valami. Lassan elkezdjük a tárgyalásokat, és meglátjuk, hova vezet, ki mennyit fizet, és Afimico hol szeretne játszani

– mondta az elnök, hozzátéve, nem csak arról van szó, hogy elfogadják a legmagasabb ajánlatot, amely a legtöbb pénzt hozza a klubnak. – Maximalista vagyok, szívesen elfogadnék húszmillió eurót, de a beérkezett ajánlatokat is érdemes megfontolni. Ha Afi távozik, szeretnénk biztosítani a forrásokat ahhoz, hogy egy másik játékossal pótoljuk őt. De nagyon higgadtan állunk a dologhoz. Európából, az adott országok élcsapatai közül jöttek ajánlatok.

A támadónak – akinek jövő nyárig érvényes a szerződése jelenlegi csapatánál – bőven akad nemzetközi tapasztalata, hiszen tavaly a lengyel klub legjobbjaként nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a Konferencialigában is bizonyított, nyolc találatával a sorozat legeredményesebb játékosa volt, ráadásul volt köztük egészen pazar ollózós gól is.

 

Még lehet változás az FTC támadósorában

A lengyel klubelnök tehát megerősítette, hogy az FTC is szívesen látná a játékosai között Pululut. A kongói csatár iránti érdeklődés összefüggésben lehet azzal, hogy az FTC-nek távozója is lehet még a nyáron. A kiváló formában játszó Varga Barnabás iránt több klub érdeklődik, míg az M4sport.hu információi szerint Alekszandar Pesicsért Törökországból kaphatott ajánlatot a Ferencváros.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu