Varga Barnabás társa vagy utódja lehet? Megszólaltak a Fradi-kiszemelt klubváltásáról

Korábban mi is megírtuk, hogy a Fradi megtette a hivatalos ajánlatát a Transfermarkt adatai szerint négymillió euró értékű Afimico Pululuért a Jagielloniának. A 26 éves kongói csatárt régóta figyeli a magyar bajnok, amely tavaly már tett ajánlatot érte, akkor azonban a lengyelek elutasították a megkeresést.

Afimico Pululu nagy erősítés lehetne a Fradinál. Forrás: Foot Africa

A Fradi is ott van a kérők között

Az FTC nem kívánt nyilatkozni Pululu ügyében, megtette viszont ezt a Jagiellonia elnöke, Ziemowit Deptula, akinek megszólalását az Üllői129.hu szúrta ki.

A múlt héten több ajánlatot is kaptunk Afimico Pululuért, nem csak a Ferencvárostól. Hétfő óta minden nap befut valami. Lassan elkezdjük a tárgyalásokat, és meglátjuk, hova vezet, ki mennyit fizet, és Afimico hol szeretne játszani

– mondta az elnök, hozzátéve, nem csak arról van szó, hogy elfogadják a legmagasabb ajánlatot, amely a legtöbb pénzt hozza a klubnak. – Maximalista vagyok, szívesen elfogadnék húszmillió eurót, de a beérkezett ajánlatokat is érdemes megfontolni. Ha Afi távozik, szeretnénk biztosítani a forrásokat ahhoz, hogy egy másik játékossal pótoljuk őt. De nagyon higgadtan állunk a dologhoz. Európából, az adott országok élcsapatai közül jöttek ajánlatok.

A támadónak – akinek jövő nyárig érvényes a szerződése jelenlegi csapatánál – bőven akad nemzetközi tapasztalata, hiszen tavaly a lengyel klub legjobbjaként nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a Konferencialigában is bizonyított, nyolc találatával a sorozat legeredményesebb játékosa volt, ráadásul volt köztük egészen pazar ollózós gól is.

Még lehet változás az FTC támadósorában

A lengyel klubelnök tehát megerősítette, hogy az FTC is szívesen látná a játékosai között Pululut. A kongói csatár iránti érdeklődés összefüggésben lehet azzal, hogy az FTC-nek távozója is lehet még a nyáron. A kiváló formában játszó Varga Barnabás iránt több klub érdeklődik, míg az M4sport.hu információi szerint Alekszandar Pesicsért Törökországból kaphatott ajánlatot a Ferencváros.