Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese. A közösségi médiában péntek este megjelent üzenetében hangsúlyozta: a testület augusztus 26-án ül össze Panama elnökletével, ahol Moszkva napirendre tűzi a robbantás körülményeit és a német nyomozás szerinte „elhúzódó és átláthatatlan” jellegét.
Új fordulat az Északi Áramlat ügyében
Oroszország újabb lépést tett a nemzetközi fórumokon a balti-tengeri gázvezeték ügyében. Az Északi Áramlat elleni robbantásokról a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén tárgyalnak majd, amelyet Moszkva kezdeményezett.
Az Északi Áramlat-ügy gyanúsítottja bíróság elé áll
A vizsgálat középpontjában álló ukrán férfit, Szerhij Kuznyecovot a bolognai fellebbviteli bíróság döntése nyomán tartóztatták le. A határozat értelmében szeptember 3-án döntenek kiadatásáról. A férfi ugyanakkor tagadja a vádakat, azt állítva, hogy a 2022. szeptember 26-i szabotázs idején Ukrajnában tartózkodott.
Elmondása szerint Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozik az esetleges kiadatása ellen.
A hatóságok szerint Kuznyecov egy csoport tagjaként robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken, Bornholm szigetének közelében. A nyomozás eddigi eredményei alapján a csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal érte el a helyszínt, amelyet egy német cégtől béreltek közvetítők révén, hamis okmányokkal.
A robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezeteit is érintették.
Mindhárom ország külön vizsgálatot indított, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így jelenleg kizárólag Berlin folytatja a nyomozást.
További Külföld híreink
Borítókép: Balti-tengeri gázszivárgás az Északi Áramlat sérült vezetékeinél Bornholm közelében 2022 szeptemberében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jobboldali politikusoknak kívül tágasabb?
A közösségi médiából való kitiltásukról cikkezett egy lap.
Salvini keményen odaszólt Macronnak – diplomáciai botrány Párizsban
Franciaország bekérette az olasz nagykövetet.
Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg
Sikeres tárgyalás az oroszokkal – írta a miniszterelnök a Harcosok klubjában.
120 milliót kaphat a dalfesztivál győztese
Hatalmas pénzdíjjal csábítják az énekes verseny résztvevőit – 21 ország delegált előadókat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jobboldali politikusoknak kívül tágasabb?
A közösségi médiából való kitiltásukról cikkezett egy lap.
Salvini keményen odaszólt Macronnak – diplomáciai botrány Párizsban
Franciaország bekérette az olasz nagykövetet.
Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg
Sikeres tárgyalás az oroszokkal – írta a miniszterelnök a Harcosok klubjában.
120 milliót kaphat a dalfesztivál győztese
Hatalmas pénzdíjjal csábítják az énekes verseny résztvevőit – 21 ország delegált előadókat.