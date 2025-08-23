Új fordulat az Északi Áramlat ügyében

Az Északi Áramlat-ügy gyanúsítottja bíróság elé áll

A vizsgálat középpontjában álló ukrán férfit, Szerhij Kuznyecovot a bolognai fellebbviteli bíróság döntése nyomán tartóztatták le. A határozat értelmében szeptember 3-án döntenek kiadatásáról. A férfi ugyanakkor tagadja a vádakat, azt állítva, hogy a 2022. szeptember 26-i szabotázs idején Ukrajnában tartózkodott.

Elmondása szerint Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozik az esetleges kiadatása ellen.

A hatóságok szerint Kuznyecov egy csoport tagjaként robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken, Bornholm szigetének közelében. A nyomozás eddigi eredményei alapján a csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal érte el a helyszínt, amelyet egy német cégtől béreltek közvetítők révén, hamis okmányokkal.

A robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezeteit is érintették.

Mindhárom ország külön vizsgálatot indított, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így jelenleg kizárólag Berlin folytatja a nyomozást.