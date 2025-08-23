Északi ÁramlatOroszországészaki áramlat felrobbantásaENSZ Biztonsági Tanácsa

Új fordulat az Északi Áramlat ügyében

Oroszország újabb lépést tett a nemzetközi fórumokon a balti-tengeri gázvezeték ügyében. Az Északi Áramlat elleni robbantásokról a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén tárgyalnak majd, amelyet Moszkva kezdeményezett.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 23. 14:40
Balti-tengeri gázszivárgás az Északi Áramlat sérült vezetékeinél Bornholm közelében 2022 szeptemberében.
Balti-tengeri gázszivárgás az Északi Áramlat sérült vezetékeinél Bornholm közelében 2022 szeptemberében. Forrás: AFP
Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese. A közösségi médiában péntek este megjelent üzenetében hangsúlyozta: a testület augusztus 26-án ül össze Panama elnökletével, ahol Moszkva napirendre tűzi a robbantás körülményeit és a német nyomozás szerinte „elhúzódó és átláthatatlan” jellegét.

Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsát hívja össze az Északi Áramlat robbantásának ügyében, kifogásolva a német nyomozás elhúzódását.
Fotó: AFP

Az Északi Áramlat-ügy gyanúsítottja bíróság elé áll

A vizsgálat középpontjában álló ukrán férfit, Szerhij Kuznyecovot a bolognai fellebbviteli bíróság döntése nyomán tartóztatták le. A határozat értelmében szeptember 3-án döntenek kiadatásáról. A férfi ugyanakkor tagadja a vádakat, azt állítva, hogy a 2022. szeptember 26-i szabotázs idején Ukrajnában tartózkodott. 

Elmondása szerint Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozik az esetleges kiadatása ellen.

A hatóságok szerint Kuznyecov egy csoport tagjaként robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken, Bornholm szigetének közelében. A nyomozás eddigi eredményei alapján a csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal érte el a helyszínt, amelyet egy német cégtől béreltek közvetítők révén, hamis okmányokkal.

A robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezeteit is érintették. 

Mindhárom ország külön vizsgálatot indított, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így jelenleg kizárólag Berlin folytatja a nyomozást.

Borítókép: Balti-tengeri gázszivárgás az Északi Áramlat sérült vezetékeinél Bornholm közelében 2022 szeptemberében (Fotó: AFP)

