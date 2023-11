Ancelotti: Adok egy esélyt, hogy feltegyen egy másik kérdést

Eddig a Madridban remélteknek megfelelően alakult a Real idénye, a La Ligában éllovas, a Bajnokok Ligájában négy forduló után makulátlan teljesítménnyel a C jelű négyes legjobbja, és szerdán a Napoli ellen még csak győznie sem kell, hogy csoportelső legyen, a döntetlennel is megelégedhet Carlo Ancelotti gárdája.

Carlo Ancelotti elégedett a rendelkezésére álló játékoskerettel. Fotó: EPA/Mariscal

Nápolyban ráadásul 3-2-re nyert a spanyol csapat, hazai pályán is jók a kilátásaik. Az hátráltathatná a Real Madridot, hogy nyolc játékos, Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Éder Militao, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Arda Guler és Vinícius Júnior sem bevethető, a legendás olasz mester ugyanakkor nem aggodalmaskodik emiatt.

– Ha túl sokat beszélünk a hiányzókról, az tiszteletlen azokkal a játékosokkal szemben, akik holnap a pályán lesznek, pedig a várakozásokon felül hozzájárulnak a csapat teljesítményéhez. Megmutatják majd, hogy a sok problémánk ellenére is rendben vagyunk. Bár önök ezt nem hitték el, ez valójában egy rendkívül jó játékoskeret – jelentette ki Ancelotti, aki azt is elárulta, a csapat gólzsákja, Jude Bellingham a vállproblémái ellenére is bevetésre kész.

Ancelotti nem beszél a jövőjéről

A négyszeres BL-győztes edzőnek nemcsak a sérültekre vonatkozó kérdésekkel van tele a hócipője, hanem a jövőjére vonatkozókkal is. Sokáig tényként könyvelték el, hogy szerződése jövő nyári lejártával távozik Madridból, és a brazil labdarúgó-válogatott irányítását veszi át, ám korántsem ennyire egyértelmű a helyzet. De erről felesleges Ancelottit faggatni:

– Szeretne a következő idényben is a Real Madrid edzője lenni?

– Adok egy lehetőséget önnek, hogy feltegyen egy másik kérdést…

Később is elutasító választ adott:

– Reménykedik benne, hogy a Real Madrid szerződést hosszabbít önnel?

– Újra elmondom, nem beszélek a jövőmről!

A más megközelítés sem vált be:

– Szeretné a következő tizenöt évet Madridban tölteni, mint Diego Simeone az Atléticónál?

– Nem tudom. Simeone helyzete különleges, mint annak idején Sir Alex Fergusoné (a Manchester Unitednél – a szerk.) és Arséne Wengeré (az Arsenalnál). Gratulálok Simeonénak, de ez ma már nem megszokott.

A Napoli elleni meccsről elöljáróban annyit mondott, hogy a két fél előző összecsapása kiegyenlített játékot hozott, szerdán sem vár más forgatókönyvet. – A Napoli kontrái nagyon veszélyesek, erre nagyon oda kell figyelnünk. Holnap lehetőségünk nyílik arra, hogy bebiztosítsuk a csoportelsőséget.

Borítókép: Carlo Ancelotti (Fotó: EPA/Mariscal)