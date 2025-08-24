Erdei Zsolt: Hiányzott a reflektorfény, a győzelem íze

– Noha decemberre ígérte a visszatérését, már augusztus 16-án, a Hősök terén ringbe lépett. Ugyan Erdei Zsolt „pofozkodása" nem okozott megjelenést, ám az igen, hogy szavakban már felidézték a profi bunyó egyik jellemzőjét, a zrikát, és Kótai Mihállyal úgy ugratták egymást, hogy Tyson Fury is könyöröghetett volna a receptért. Egy pillanatra sem jött elő a régi reflex a szorítóban, hogy odaverjen egyet az ellenfelének?

Erdei Zsolt mostantól heti 8-10 edzéssel készül a december 20-i meccsére Fotó: Mirkó István

– Dehogyis, hiszen a Hősök terén szeretett sportágam ünnepe zajlott. Természetesen sosem került szóba Misivel, hogy a háromszor másfél perc alatt egy pillanatra is komolyan megüssük egymást. Egyrészt mindketten védőfelszerelés nélkül léptünk ringbe, másrészt azért Misinek súlyos öklei vannak, tudott volna fájni tőle egy komoly találat. És azt sem hallgathatjuk el, hogy én is oda tudok pörkölni, ha nagyon muszáj, így mindkettőnk számára jobb volt a békesség. Csak egymás ugratásáig mentünk el.

Erdei Zsolt teljes életmódváltáson ment keresztül, leadott 14-15 kilót

– A nagy visszatérés azonban még hátravan. Azért gondolom, megfizetik, hogy túl az ötödik X-en beleáll egy elképesztően komoly felkészülésbe…

– Noha sokszor elmondtam már, hogy nem a pénzért vállaltam a december 20-i meccset, azért az igazsághoz az is hozzátartozik, nem ingyen csinálom végig ezeket a hónapokat, majd lépek ismét ringbe a Hell Boxing Kings gáláján.

– Rendben, értem. De tényleg megéri mindez? Hogy ismét izzadtságban fürdik nap mint nap, fiatalokat megszégyenítő módon edz és készül?

– Nekem már most megérte ez az egész. Sőt, ha most bejelentenék, hogy elmarad a gála, nem lesz meccs, ugyanezt mondanám, igaz, kicsit csalódottabban. Teljes életmódváltáson mentem keresztül, megszabadultam 14-15 kilótól, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben.

Nem tagadom, igencsak jólesik azt hallanom az emberektől, hogy kipattintottam magamat, legalább tíz évvel fiatalabbnak nézek ki a koromnál.

Ám emellett én bunyózni is szeretnék, hiszen ezért vágtam bele az edzésekbe. Eddig a karbantartást végeztem el, a komoly meló most következik, mert az utolsó három hónapot megnyomom, heti nyolc-tíz edzéssel.