„Csalás, hazugság, aljasság” – Kovács István nekiment Erdei Zsoltnak

Erdei Zsolt 2014-ben vonult vissza a profi boksztól, 2017 áprilisától pedig a Magyar Ökölvívó-szövetség (MÖSZ) elnöke, majd társelnöke is volt, végül 2020-ban mondott le a tisztségről, miután elszámolási viták miatt belső vizsgálatot rendeltek el a szervezetben. Erdei azóta a saját akadémiáját irányítja, amely az UTE-val is együttműködésbe kezdett.

A korábbi olimpiai bronzérmes és profi világbajnok bokszoló nemrég a Sportálnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy „a magyar boksz problémáinak megoldása érdekében tartja-e a kapcsolatot korábbi/jelenlegi bokszolóinkkal, például Kovács Istvánnal” azt válaszolta, hogy „Vannak, akikkel tartom a kapcsolatot, van, akivel azonban nem, mert nem passzol a kémia”.

Az interjú kiverte a biztosítékot a tavaly nyárig a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) főtitkári posztját betöltő Kovács Istvánnál, aki a privát profiljáról írva egy nyilvános Facebook-kommentben kemény szavakkal osztotta ki Erdeit:

„Nem stimmel a kémia???? Miért nem lehet őszintén beszélni? A csalásnak, hazugságnak, aljasságnak semmi köze a kémiához. Inkább azt mondanám hogy mást gondolok alapvető emberi értékekről, etikáról, tisztességről. Pont.”

Kovács István Facebookon közzétett posztja

Nem az olimpiai bajnok és ugyancsak profi világbajnok Kovács volt az egyetlen, aki hozzászólt Erdei szavaihoz. A promóterként ismert Rácz Félix, aki Madár búcsúmeccsét is szervezte, szintén keményen fogalmazott egy posztban:

„Amikor még a MÖSZ »elnöke« volt (2018-ban), egy komplett, sportágat népszerűsítő (amatőr & profi) programjavaslatot adtunk át neki Kovács Istvánnal! Érdekes, hogy amiről most beszél, még nem is oly rég, valamiért nem volt fontos az akkori »elnök« számára, sőt, olyannyira nem volt rá nyitottság, – a már akkor IS hanyatló magyar ökölvívás népszerűsítésére –, hogy nem köszönték meg, DE NEM is reagált(ak), (az INGYEN elkészített és átadott közel 20 oldalas anyagra)! Sem ő, sem az akkori főtitkár, sem más a MÖSZ-ből…”

Erdei Zsolt egyelőre nem reagált az őt megszólító vádakra.

