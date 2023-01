Egy Grand Slam-bajnok és egy korábbi világelső kiesett

Folytatódott Dominic Thiem válsága Ausztráliában is. Az osztrák teniszező, aki korábban harmadik helyen is állt a világrenglistán (most csak a 98.), 2020-ban megnyerte az US Opent, ugyanebben az évben pedig döntős volt az Australian Openen, de azóta csak árnyéka önmagának. 2021-ben még a negyedik körig jutott Melbourne-ben, de azóta egy meccset sem tudott megnyerni Grand Slam-tornán, és ez a negatív sorozat az Andrej Rubljov elleni mostani meccsén is folytatódott.

Persze ez a mérkőzés jelen állás szerint már csak a nevében lehetett rangadó, az esélyes egyértelműen az ötödik helyen kiemelt Rubljov volt, és az orosz mindössze 2 óra 10 perc alatt három sima játszmában győzve érvényesítette is a papírformát.

– Tudom, hogy Dominic nehéz időkön megy keresztül, és azt kívánom neki, hogy mielőbb visszajusson arra a szintre, ahová tartozott. Sosem könnyű ellene játszani, mert igazán jó barátok vagyunk – nyilatkozta Rubljov a meccs után, Thiem pedig elismerte, hogy a 100 százalékos formájában sem tudta volna legyőzni az oroszt, aki olyan jól játszott.

Továbbjutott a magyar származású, szerb színekben teniszező Györe László is, aki a belga Zizou Bergs ellen győzött négy játszmában. A világranglista 68. helyén álló Györe következő ellenfele a Grand Slameken háromszor is elődöntős bolgár Gregor Dimitrov lesz a második fordulóban, aki az orosz Aszlan Karacevet verte három játszmában.

A nőknél kiesett a korábbi világelső és kétszeres Grand Slam-bajnok Garbine Muguruza, aki a 26. kiemelt belga Elise Mertenstől kapott ki, ráadásul úgy, hogy az első játszmát nagy küzdelemben 6:3-ra megnyerte és a másodikban is eljutottak rövidítésig, a végére azonban elfáradt a világranglistán 73. helyig visszacsúszott spanyol.

Érdekesség, hogy Melbourne-ben 37 fokos hőség volt, ami miatt a szervezők a külső pályákon felfüggesztették a játékot, amely csupán a fedett stadionokban folytatódott, emiatt csúszások vannak a programban.

Australian Open, 1. forduló, már véget ért mérkőzések:

Férfiak:

Rubljov (orosz, 5.)–Thiem (osztrák) 6:3, 6:2, 6:4

Dimitrov (bolgár, 27.)–Karacev (orosz) 7:6 (7-3), 7:5, 6:2

Djere (Györe, szerbiai)–Bergs (belga) 6:4, 1:6, 6:4, 6:1

Nők:

Ka. Plísková (cseh, 30.)–Vang Hszij (kínai) 6:1, 6:3

Townsend (amerikai)–Parry (francia) 6:1, 6:1

Alekszandrova (orosz, 19.)–Bonaventure (belga) 6:2, 6:1

Fernandez (kanadai)–Cornet (francia) 7:5, 6:2

Garcia (francia, 4.)–Sebov (kanadai) 6:3, 6:0

Szabalenka (fehérorosz, 5.)–Martincová (cseh) 6:1, 6:4

Rogers (amerikai)–Hartono (holland) 6:4, 6:3

Davis (amerikai)–Kovinics (montenegrói)

Mertens (belga, 26.)–Muguruza (spanyol) 3:6, 7:6 (7-3), 6:1

Trevisan (olasz, 21.)–Schmiedlová (szlovák) 6:3, 6:2

Giorgi (olasz)–Pavljucsenkova (orosz) 6:0, 6:1

Birrell (ausztrál)–Kanepi (észt, 31.) 3:6, 7:6 (7-3), 6:1

Fruhvirtová (cseh)–Fourlis (ausztrál) 6:0, 6:4

Borítókép: Andrej Rubljov és Dominic Thiem barátságban váltak el (Fotó: Ausopen.com)