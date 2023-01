A magyar úszónak is fel kell készülnie a gyilkos Bowman-módszerre

S ezen már Bob Bowman is dolgozik, akinek az arizonai csapatában Kós szó szerint a világ legjobb vegyesúszóival együtt készül: többek közt a francia csodaúszó, a tavalyi budapesti vb-n 200 és 400 vegyesen is győztes Leon Marchand, valamint a 2021-ben megrendezett tokiói olimpia 400 vegyes bajnoka, Chase Kalisz is a magyar tehetséggel edz Bowman szárnyai alatt.

Utóbbi mesélt a közös munkáról: – Nem akarok hazudni, több rosszul sikerült gyakorlaton vagyok túl, mint korábban egész életemben összesen, és azt hiszem, életemben nem úsztam még olyan sokat, mint most, de hát Bob a csoport edzője, és most van itt ennek az ideje, most kell ezeket megtenni – fogalmazott Kalisz, aki jól ismeri Bowmant, hiszen már az egyetemi évei alatt is dolgozott vele.

Kós Hubert elsősorban a 2024-es párizsi olimpiára készül, de már az idén júliusban Japánban esedékes világbajnokság jó képet adhat arról, hogyan sikerült felvennie az amerikai ritmust.

Borítókép: Kós Hubert (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)