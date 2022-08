Szenzáció! Kós Hubert Michael Phelps korábbi edzőjével folytatja

– Egyből, ahogy leültem beszélni Bobbal, másnap elmentünk Zoli bával kávézni, elmondtam neki, hogy ezt a döntést hoztam meg – mesélte Kós. – Azt mondta, szerinte is ez a legjobb dolog, mert főleg a vb alatt azon gondolkozott, hogy Marchand közel világrekordokat úszott mindkét számban, és azt mondta magában, az lenne a legjobb, ha vele tudnék edzeni. Mert ha valaki megver valakit edzésen, akkor versenyen is jobb lesz nála. Azt mondta, ha jól teljesítek a kinti edzéseken, akkor a versenyeken is jobb leszek.