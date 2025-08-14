AIKKonferencialigaETO FC GyőrGyőrETO

Még a svédek sem mernek a saját csapatukra fogadni a Győr ellen

Csütörtökön újabb magyar csapat(ok) juthatnak tovább Európában. A legjobb esélye a Győrnek van, noha Svédországban 2-1-re kikapott az AIK ellen egy hete. Ugyanakkor a stockholmi együttes továbbjutási esélyeiről még hazájukban is pesszimistán írnak a sportoldalak. A találkozó 19 órakor kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 7:11
Az AIK előnyből várja a Győr elleni KL-párharc magyarországi visszavágóját
Az AIK előnyből várja a Győr elleni KL-párharc magyarországi visszavágóját Fotó: CHRISTINE OLSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
A héten már egy magyar csapat, a Ferencváros továbbjutott a Bajnokok Ligája-selejtezőből, így Robbie Keane együttese egy lépésre van a BL-főtáblától. Csütörtökön további két magyar gárda lép pályára Európában, pontosabban a Konferencialigában. A Paks helyzete finoman fogalmazva nem könnyű, miután az ukrán Polisszja Zsitomir ellen idegenben 3-0-ra kikapott. A Győr viszont pozitív lehet, noha Svédországban kikapott 2-1-re a Csongvai Áronnal is felálló AIK ellen, az ETO hazai pályán könnyen fordíthat, főleg az első meccset látva, ahol Borbély Balázs együttese volt a veszélyesebb. Ebből kifolyólag a svéd sajtó is óvatosan ír a stockholmiak továbbjutási esélyeiről.

Az AIK játékosai szerdán már a Győr stadionjában edzettek
Az AIK játékosai szerdán már a Győr stadionjában edzettek (Forrás: Facebook/AIK)

A hátrányban lévő Győr az AIK elleni párharc esélyese?

A svéd fotbollskanalen szerda este egy cikkben írt a csütörtöki Kl-meccsekről, fókuszban a három svéd csapatról. A fogadási tippekkel ellátott írásban a szerző már a címben is borúlátó Csongvaiék kapcsán.

„Ezért van nehéz dolga az AIK-nak Európában.”

A cikkben ezután részletesen le van írva, hogy a Győrnek miért is van esélye a Kl-playoffba jutni. A szerző szerint a magyar csapat már az első mérkőzésen is veszélyesebben játszott, miközben az AIK 2-0-s előnynél kockázatminimalitás címszóval állt vissza védekezni, de ez nem sikerült, mert Vitális Milán szépített. 

A stockholmi csapat a hétvégén emlékezetes rangadót játszott a Djurgarden ellen. A parázs meccs fél óráig félbe is szakadt, majd 0-0-s döntetlennel ért véget. A lap úgy gondolja, hogy az AIK győzelmet érdemelt hétvégén, így a játékosok okkal lehetnek csalódottak, ez pedig hatással lehet a csütörtöki nemzetközi találkozóra is. Emellett a svédek hátránya szerintük az is, hogy míg a Győrnek nem kell utaznia, addig a vendégekre hosszú út vár, ez pedig még rövidebb regenerálódásra ad időt. Azt pedig már csak mi tesszük hozzá, hogy a tavasz-őszi lebonyolítású svéd bajnokságban az AIK 19 forduló után háromszor kapott ki, azokat is idegenben szenvedte el. 

A sportoldal a végén még megemlíti a Győr kemény védekezését, majd azt a következtetést vonja le:

a Győr hazai pályán a párharc esélyese, ezért a szerző némiképp meg is lepődött azon, hogy a meccs esélye a fogadóirodáknál az AIK. Az oldal kihangsúlyozza, nagyon nehéz dolga lesz a csapatuknak Magyarországon, ezért mindenkinek azt javasolja, hogy óvatosan fogadjon a 19 órakor kezdődő meccsre. 

 

A Győr is készül már a KL-meccsre az AIK ellen
A Győr is készül már a Kl-meccsre az AIK ellen (Forrás: Facebook/ETO FC Győr)

A pálya állapota is a csapatok ellen van

Arról tegnap mi is beszámoltunk, hogy a Győr közleményt adott ki az ETO Park pályájának minőségéről a Kl-selejtező előtt.

Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, mely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– olvasható a győriek közleményében, majd hozzátették, a klub elkezdi a a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat. Majd nem sokkal később kiderült, hogy a hétvégi, MTK elleni mérkőzésen a pályaválasztói jogot felcserélték, így az NB I-es találkozót Budapesten rendezik.

A győztes így juthat főtáblára

A párharc továbbjutója a Rapid Wien–Dundee United összecsapás győztesével találkozik a playoffban. Míg az osztrákoknál Bolla Bendegúz, addig a skótoknál Keresztes Krisztián játszik, így akár egy újabb magyaros párharc összejöhet. Az első mérkőzésen 2-2-es döntetlen született Bécsben.

Az első mérkőzés összefoglalója:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

