Még a svédek sem mernek a saját csapatukra fogadni a Győr ellen

A héten már egy magyar csapat, a Ferencváros továbbjutott a Bajnokok Ligája-selejtezőből, így Robbie Keane együttese egy lépésre van a BL-főtáblától. Csütörtökön további két magyar gárda lép pályára Európában, pontosabban a Konferencialigában. A Paks helyzete finoman fogalmazva nem könnyű, miután az ukrán Polisszja Zsitomir ellen idegenben 3-0-ra kikapott. A Győr viszont pozitív lehet, noha Svédországban kikapott 2-1-re a Csongvai Áronnal is felálló AIK ellen, az ETO hazai pályán könnyen fordíthat, főleg az első meccset látva, ahol Borbély Balázs együttese volt a veszélyesebb. Ebből kifolyólag a svéd sajtó is óvatosan ír a stockholmiak továbbjutási esélyeiről.

Az AIK játékosai szerdán már a Győr stadionjában edzettek (Forrás: Facebook/AIK)

A hátrányban lévő Győr az AIK elleni párharc esélyese?

A svéd fotbollskanalen szerda este egy cikkben írt a csütörtöki Kl-meccsekről, fókuszban a három svéd csapatról. A fogadási tippekkel ellátott írásban a szerző már a címben is borúlátó Csongvaiék kapcsán.

„Ezért van nehéz dolga az AIK-nak Európában.”

A cikkben ezután részletesen le van írva, hogy a Győrnek miért is van esélye a Kl-playoffba jutni. A szerző szerint a magyar csapat már az első mérkőzésen is veszélyesebben játszott, miközben az AIK 2-0-s előnynél kockázatminimalitás címszóval állt vissza védekezni, de ez nem sikerült, mert Vitális Milán szépített.

A stockholmi csapat a hétvégén emlékezetes rangadót játszott a Djurgarden ellen. A parázs meccs fél óráig félbe is szakadt, majd 0-0-s döntetlennel ért véget. A lap úgy gondolja, hogy az AIK győzelmet érdemelt hétvégén, így a játékosok okkal lehetnek csalódottak, ez pedig hatással lehet a csütörtöki nemzetközi találkozóra is. Emellett a svédek hátránya szerintük az is, hogy míg a Győrnek nem kell utaznia, addig a vendégekre hosszú út vár, ez pedig még rövidebb regenerálódásra ad időt. Azt pedig már csak mi tesszük hozzá, hogy a tavasz-őszi lebonyolítású svéd bajnokságban az AIK 19 forduló után háromszor kapott ki, azokat is idegenben szenvedte el.

A sportoldal a végén még megemlíti a Győr kemény védekezését, majd azt a következtetést vonja le:

a Győr hazai pályán a párharc esélyese, ezért a szerző némiképp meg is lepődött azon, hogy a meccs esélye a fogadóirodáknál az AIK. Az oldal kihangsúlyozza, nagyon nehéz dolga lesz a csapatuknak Magyarországon, ezért mindenkinek azt javasolja, hogy óvatosan fogadjon a 19 órakor kezdődő meccsre.