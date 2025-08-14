KonferencialigaCsongvai ÁronETO FCPaks

Az ETO FC-nek beteg pályán is van esélye, a Paksnak csoda kell

Csütörtökön este kiderül, lesz-e magyar csapat a labdarúgó Konferencialiga selejtezőinek a rájátszásában. Az ETO FC 2-1-es hátránnyal kezdi az AIK Stockholm elleni visszavágót, ráadásul nem jó talajon, ugyanis kiderült, a győri stadion gyepe gombás fertőzést kapott. A másik magyar csapat, a Paks a csodában reménykedhet, ugyanis 3-0-s hátrányból kellene fordítania az ukrán Polisszja Zsitomir ellen, ami hazai pályán is világraszóló bravúr lenne.

Az ETO FC az első meccset elveszítette Stockholmban, ám az egygólos hátrány hazai pályá ledolgozható. (Fotó: TT NEWS AGENCY/CHRISTINE OLSSON)
Túl sok a rossz előjel, de remélhetőleg a győriek nem babonásak. Kezdődött azzal, hogy az ETO FC 2-1-re kikapott Stockholmban az AIK-tól a Konferencialiga selejtezőjének 3. körében, így hátrányból kell kezdenie a mai visszavágót. Ezután a svéd csapat és az ETO FC is szerette volna, ha a győri stadionban állóhelyekre is értékesítenének belépőket, de az UEFA elutasította a kérést. A harmadik csapásról a magyar klub tegnap adott hírt: „Az elmúlt hetekben nagymértékű gombás fertőzés sújtja az ETO-stadion gyepét, amely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján.”

Az ETO stadionjának a gyepe elfertőződött, de talán lehet rajta játszani
Az ETO stadionjának a gyepe elfertőződött, de talán lehet rajta játszani  Forrás: eto.hu

A győriek azt ígérik, mindent megtesznek, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen, de nincs is más választásuk. A versenynaptár roppant sűrű, a jövő héten már közvetlenül a főtábláért kell játszania a párharc győztesének, ennyi idő alatt pedig lehetetlen más helyszínen megrendezni az összecsapást. Mindenesetre az ETO FC azt is bejelentette, hogy az MLSZ engedélyével felcserélte a hétvégi bajnoki meccsének a pályaválasztói jogát, és így Budapesten kerül sor az MTK elleni találkozóra.

Az ETO tudott már 1-2-ről fordítani

Az ETO az előző fordulóban szintén 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdett a Pjunyik Jereván ellen, aztán hazai pályán 3-1-re nyert. Bár a AIK lényegesen jobb játékerőt képvisel, mint az örmény csapat, a múlt heti vereség ellenére látszott, hogy 

a magyar együttes képes felvenni a versenyt svéd riválisával. A zöld-fehérek mindkét félidőben jelentős mezőnyfölényben futballoztak, míg a hazaiak gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, és a mérkőzés elején így szereztek két gólt.

Egyértelmű, hogy a visszavágón a győzelemre törekvő játék mellett a hatékony védekezés lehet a döntő. A továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharc győztesével találkozik a selejtező rájátszásában.

Bár az AIK Stockholm tavaly október óta veretlen pályaválasztóként, idegenben a legutóbbi három bajnokiján kikapott, a Sirius (1-3), a Halmstad (0-2) és a Mjällby (0-2) ellen is kétgólos vereséget szenvedett. A győriek elleni első mérkőzéssel együtt a kétszeres válogatott Csongvai Áron mindhárom nemzetközi kupamérkőzésen a kezdőcsapat tagja volt, s vélhetően az ETO Parkban sem lesz ez másként.

Csongvai Áron alapembere az AIK-nak, remélhetően az ETO otthonában nem lesz oka ünnepelni
Csongvai Áron alapembere az AIK-nak, remélhetően az ETO otthonában nem lesz oka ünnepelni  Fotó: Michael Campanella / Getty Images Europe

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője nem tartja ledolgozhatatlannak a Győr egygólos hátrányát.

– Tudjuk, kivel állunk szemben, az AIK komoly ellenfél. Egygólos hátrányból indulunk, de a visszavágó teljesen más mérkőzés lesz. Más az idő, a fű, a stadion, a hazai szurkolók és a környezet. Hiszem azt, hogy itthon nem ledolgozhatatlan ez a különbség. Bízom abban, hogy a játékosok motiváltak és sikerre éhesek – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a tréner, aki elárulta, minden játékosa a rendelkezésére áll.

A Paks két csapatot futtat

A Paks helyzete szinte reménytelen, hiszen az első meccsen a múlt héten 3-0-ra kikapott az ukrán Zsitomirtól. Persze a paksiak ígérik, mindent kihoznak a meccsből, amit csak lehet, vissza akarnak fizetni a vereségért, ám annak elenyésző az esélye, hogy innen fordítani tudnának.

 Bognár György vezetőedző szerint a csapata akkor is szeretne győztesen lejönni a pályáról, ha az első mérkőzésen idegenben összeszedett hátrányát nem tudja ledolgozni.

 A vasárnap Újpesten 2-1-re megnyert bajnokihoz képest sok változást tervez, szeretne friss embereket bevetni.

– Hétvégén újra bajnoki mérkőzés van, gyakorlatilag párhuzamosan majdnem hogy két csapatot futtatunk most – mondta Bognár György, aki rámutatott, elsősorban nem a meccsek, hanem az utazás az, ami fárasztó a keret számára, három hét alatt több ezer kilométert tettek meg, ráadásul háromszor is éjszaka utaztak.

Ha a paksiak csodát tesznek, akkor a főtábláért az olasz Fiorentina lesz az ellenfelük, ha nem, akkor lelépnek a nemzetközi porondról.

Konferencialiga-selejtezők, 3. kör, visszavágók: ETO FC–AIK Stockholm (svéd), 19.00 (tv: M4 Sport), Paks–Polisszja Zsitomir (ukrán), 19.00 (tv: M4 Sport+).

 

 

