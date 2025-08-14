Az ETO FC-nek beteg pályán is van esélye, a Paksnak csoda kell

Túl sok a rossz előjel, de remélhetőleg a győriek nem babonásak. Kezdődött azzal, hogy az ETO FC 2-1-re kikapott Stockholmban az AIK-tól a Konferencialiga selejtezőjének 3. körében, így hátrányból kell kezdenie a mai visszavágót. Ezután a svéd csapat és az ETO FC is szerette volna, ha a győri stadionban állóhelyekre is értékesítenének belépőket, de az UEFA elutasította a kérést. A harmadik csapásról a magyar klub tegnap adott hírt: „Az elmúlt hetekben nagymértékű gombás fertőzés sújtja az ETO-stadion gyepét, amely mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub, a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján.”

Az ETO stadionjának a gyepe elfertőződött, de talán lehet rajta játszani Forrás: eto.hu

A győriek azt ígérik, mindent megtesznek, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen, de nincs is más választásuk. A versenynaptár roppant sűrű, a jövő héten már közvetlenül a főtábláért kell játszania a párharc győztesének, ennyi idő alatt pedig lehetetlen más helyszínen megrendezni az összecsapást. Mindenesetre az ETO FC azt is bejelentette, hogy az MLSZ engedélyével felcserélte a hétvégi bajnoki meccsének a pályaválasztói jogát, és így Budapesten kerül sor az MTK elleni találkozóra.

Az ETO tudott már 1-2-ről fordítani

Az ETO az előző fordulóban szintén 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdett a Pjunyik Jereván ellen, aztán hazai pályán 3-1-re nyert. Bár a AIK lényegesen jobb játékerőt képvisel, mint az örmény csapat, a múlt heti vereség ellenére látszott, hogy

a magyar együttes képes felvenni a versenyt svéd riválisával. A zöld-fehérek mindkét félidőben jelentős mezőnyfölényben futballoztak, míg a hazaiak gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, és a mérkőzés elején így szereztek két gólt.

Egyértelmű, hogy a visszavágón a győzelemre törekvő játék mellett a hatékony védekezés lehet a döntő. A továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharc győztesével találkozik a selejtező rájátszásában.

Bár az AIK Stockholm tavaly október óta veretlen pályaválasztóként, idegenben a legutóbbi három bajnokiján kikapott, a Sirius (1-3), a Halmstad (0-2) és a Mjällby (0-2) ellen is kétgólos vereséget szenvedett. A győriek elleni első mérkőzéssel együtt a kétszeres válogatott Csongvai Áron mindhárom nemzetközi kupamérkőzésen a kezdőcsapat tagja volt, s vélhetően az ETO Parkban sem lesz ez másként.