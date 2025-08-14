Ismét özönlenek a migránsok Magyarország felé

Szerdán összesen 50 határsértőt találtak a rendőrök az országban – közölte csütörtökön reggel az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. A legtöbb migránsra ismét Csongrád-Csanád vármegyében bukkantak, ahol hat csoportban 36 határsértőre bukkantak Ásotthalmon, Tiszaszigeten, Röszkén, és Szegeden.

Bács-Kiskun vármegyében és Győr-Moson-Sopron vármegyében pedig 13 határsértőt találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok afgán, bangladesi, indiai, iraki, líbiai, marokkói, pakisztáni, palesztin, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni.

A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Lebukott négy embercsempész is. Három Győr-Moson-Sopron, egy pedig Bács-Kiskun vármegyében. Ellenük büntetőeljárás indult. Az embercsempészeket alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik.