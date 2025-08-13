Olaszországtolvajmigráns

Migránsok fosztogatnak Rómában is

Migránsok támadtak meg és fosztottak ki német turistákat az Örök Város központjában. Az olaszok és a külföldi turisták is gyakran válnak afrikai bevándorlók áldozatává. Nemcsak a nagyvárosok perifériáját, hanem Róma történelmi belvárosát is rettegésben tartják a migránsok.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 13. 4:45
Illusztráció Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
Német turistákat támadtak meg és fosztottak ki észak-afrikai bevándorlók az olasz fővárosban. A sajtó arról számol be, hogy egy német párt támadtak meg csoportosan tunéziai fiatalok. Különösen megdöbbentő, hogy az agresszió a római parlamenttől pár száz méterre történt. 

A három tunéziai migráns körbevette a német párt, molesztálni, fogdosni kezdték a lányt. A fiú barátnője védelmére kelt, de tehetetlennek bizonyult a három tunéziai támadóval szemben. A megdöbbentő agresszió során egy taxisofőr és egy szolgálaton kívüli rendőr is beavatkozott, hogy feloszlassák a verekedést. A német pár minden értéktárgyát elvették, majd paprikaspray-vel lefújták őket és elmenekültek. 

A turisták azonnal jelentették a történeteket a rendőrségen. A pontos személyleírásnak köszönhetően az egyik rablót rövid időn belül letartóztatták Róma legforgalmasabb bevásárlóutcáján, a Via del Corson. Az elfogás után kiderült, hogy a támadó, egy huszonöt éves tunéziai állampolgár, aki illegálisan tartózkodik Olaszországban. A másik két tettes után még kutatnak a hatóságok. 

Róma éjszakai szórakozón negyedében a Tasteverén is gyakoriak a rablások, fosztogatások. Ott is afrikai migránsbandák tartják rettegésben a turistákat és a helyieket. 

Aggodalomra ad okot a tömegközlekedési ezközökön fedélzetén történő visszaélések és bűncselekmények. 

A bevándorlók gyakran menetjegy nélkül utaznak a metrón és a buszokon, sőt a legalapvetőbb szabályokat sem tartják tiszteletben. A sajtó felháborodással számol be arról, hogy egy marokkói származású férfi a tömött autóbuszon cigarettázni kezdett. A sofőr megállt és arra kérte az marokkói fiatalembert, hogy ne dohányozzon a buszon. Válaszul az utas brutálisan megtámadta egy fűrésszel és megsebesítette. A jármű vezetőjét sürgősséggel kórházba szállították, a hatóságoknak a helyszínen sikerült letartóztatniuk a tettest. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

