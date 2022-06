Cseh László odaszólt neki a döntő előtt: Ne izgulj annyira!

– Elképesztő élmény volt, amire örökké emlékezni fogok – jegyezte meg. – Nekem a négyszer százméteres gyorsváltó bronzérme volt a legfelemelőbb pillanat. Az utolsó métereken, amikor Bohus Richárd úszott, olyan hangzavar volt az arénában, hogy semmit sem hallottam. Fantasztikus volt.

Arra is emlékszem, hogy ott ültem a lelátón, az egész vb alatt nézegettem az időeredményeket, és mondogattam a családnak, hogy egy nap én is ott leszek a vízben. Most eljön ez a nap.

A példakép, Cseh László tanácsait megfogadta

Kós Hubert gyerekkori példaképe Cseh László volt, aki tavaly a tokiói olimpia után vonult vissza. A négyszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok klasszis jó tanácsokkal is ellátta potenciális utódját, amikor még egymás ellen versenyeztek. A tavalyi Eb döntőjében Cseh lett a negyedik, mögötte mindössze nyolc századdal lemaradva Kós az ötödik. Hiába a rivalizálás, a finálé előtt Cseh odafigyelt Kósra.