Keszthelyi: Majd a strandvízilabdát élvezni fogom

A csapatkapitány a döntő előtt arról beszélt, szeretné élvezni a találkozó minden pillanatát, hiszen ritkán adatik meg pólósainknak, hogy hazai közönség előtt finálét játszhassanak. Keszthelyinek ezt a tervét nem teljesen sikerült megvalósítania.

– Hellyel-közzel élveztem a meccset. De én amennyire tudom, mindig kizárom a közönséget és a külső körülményeket. A legjobb tudásom szerint próbáltam segíteni a csapatot. Csapatkapitányként úgy érzem, hogy nekem ilyen szempontból kicsit hátrányosabb a helyzetem, mert a többiekkel is kell foglalkoznom, bár hozzá kell tenni, szeretem őket vezetni.

Emiatt egyénileg kevésbé tudom élvezni a meccset, de majd lemegyek strandvízilabdázni, és azt élvezni fogom. De nagyon jó volt itt lenni, éppen az előbb említettem, hogy szeretnék egy olyan képet, amikor tele van az uszoda, hogyha ránézek, akkor eszembe jusson ez az élmény.

A magyar válogatott olyan dolgot ért el, amire kevés csapat képes, nevezetesen kihívás elé állította a címvédő amerikaiakat. A cél az, hogy a 2024-es párizsi olimpiára tovább csökkenjen a különbség a két csapat között.

– Ezen fogunk dolgozni. De nem szabad elvárni, hogy elkapjuk őket, emellett rengeteg más, jó ellenfél van a mezőnyben, például a spanyolok, az olaszok és a hollandok. Most az USA-t azért lehetett volna elkapni, mert rengeteg volt változás a csapatukban, de jól gazdálkodtak a rutinos játékosaikkal, ők végig bent maradhattak a medencében. Mindenki sokat fog fejlődni az elkövetkezendő években, nekünk is nagyon keményen kell dolgoznunk azért, hogy ne érjen utol a többi csapat.

Gurisatti háromszor zörgette meg az amerikai hálót a döntőben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gurisatti Gréta büszke az ezüstéremre, hiszen válogatottunk megküzdött érte, és a játékosaink a döntőben nem adták fel a harcot még a nehezebb pillanatokban sem.

– Egy mérkőzésre sem érkezünk olyan hozzáállással, hogy örömjátékot szeretnénk játszani, aztán lesz, ami lesz. Meg szerettük volna nyerni a döntőt, elhatároztuk, hogy ezért mindent megteszünk. Így is lett. Volt egy hullámvölgyünk a harmadik negyedben, amiből nagyon jól ki tudtunk jönni a szlogenünknek köszönhetően, miszerint a meccsnek nincs vége, amíg nincs vége. Voltak hibák, hiszen lehozni egy mérkőzést hiba nélkül szinte lehetetlen, de ezeken gyorsan túl tudtunk lépni, és annak ellenére, hogy négy góllal vezettek, visszajöttünk, és talán alakulhatott volna másképp is a vége.

Egy világbajnoki döntőben ezüstöt nyertünk, nem csak idejöttünk érte feltett kezekkel. Hazai közönség előtt így játszani – csinálja utánunk, aki tudja, mert ebben rengeteg munka volt, nem pedig tálcán nyújtották nekünk oda az érmet.

A nyáron a Ferencvároshoz igazolt játékos ezután a csapat erősségeiről beszélt.

– A csapat magja három-négy változtatással 2018 óta egyben van, és mondhatom, hogy együtt növünk föl. Az elmúlt öt évben mindig bent voltunk a legjobb négyben, de már az olimpiai bronz után is előrelépés, hogy egy elődöntőt meg tudunk nyerni. Én biztos vagyok benne, hogy még több is van bennünk – jelentette ki Gurisatti. – A meccseken nagyon jól megtaláljuk, hogy kinek van éppen olyan napja, amikor minden lövése befelé pattan. Okosan kijátsszuk a fórokat, a helyzeteket ezekre az emberekre. Ebben rengeteget léptünk előre, illetve abban, hogy

bármi történik, az első perctől az utolsóig nem engedjük el a másik kezét, akkor sem ha esetleg hibázik. Bárkinél becsúszhat egy-egy hiba, de megértettük, hogy valaki nem azért hibázik, mert hibázni akar, hanem mert abban a helyzetben azt tartotta a legjobb döntésnek. Ilyesmiken nagyon könnyen túl tudtunk lépni a világbajnokságon. Nagyon jó úton haladunk, és ha így folytatjuk, akkor miénk a jövő.

A közeljövőben pedig hamarosan újabb feladat vár a pólósainkra, ugyanis augusztus végén Európa-bajnokságot rendeznek Splitben. Ott talán a legfényesebb érmet is sikerülhet megszerezni.

– Akár az arany is összejöhet, bár nem szabad elfelejteni, hogy a vb-n például a spanyol válogatott nem jutott be a legjobb négy közé, mert a negyeddöntőben éppen az USA-val került össze. Pedig egyébként a spanyolok az olimpiai ezüstérmesek, tehát egy nagyon jó csapat jutott a legjobb négy közé. Minden lehetséges, mi azzal a tudattal fogunk kiutazni, hogy akár az aranyérmet is megnyerhetjük. Bár egyébként az is a mentalitásunk része, hogy mindig csak a következő meccset akarjuk megnyerni, most se azon gondolkozva jöttünk az első mérkőzésre, hogy majd mi lesz a vb-döntőben. Egyébként könnyű lett volna egy banánhéjon elcsúszni. Biztos, hogy az Eb-n is így lesz, lépésről lépésre haladunk.

Ahhoz persze, hogy újabb érmekért szálljunk harcba, az is kell, hogy ezt a sikert mindenki úgy dolgozza fel, hogy az az éhségét növelje, nem pedig megnyugvást adjon neki, amit eddig elért.

Gurisatti hozzátette, nem bánja, hogy a közelmúlt remek eredményei miatt talán megnövekszik a rájuk nehezedő nyomás, ezentúl elvárás lehet velük szemben a jó szereplés.

– Hála Istennek ez egy édes teher, mert magunknak vívtuk ki. Ha a magyar szurkolók úgy gondolják, hogy az Európa-bajnokságon nekünk a legjobb négyben a helyünk, és éremért kell játszanunk, az a mi elismerésünk, mert úgymond elkényeztettük a szurkolókat. Megmutattuk nekik, hogy képesek vagyunk erre. Ez motivációt ad, Magyarországon egyébként sem sok csapattól várhatják el automatikusan, hogy ott legyen a legjobb négy között, döntőt játszhat. Nekünk nagy büszkeség, ha ez már elvárás. Természetesen ezt a helyén kell kezelni, és az adott szakembereink ebben biztosan segítenek majd.