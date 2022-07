Egy öklös után hasba rúgták a férfiválogatottat

További értékelések: Manhercz Krisztián: – Szerintem úgy érzek, mint minden vízilabda-szerető. Nehéz mit mondani a hazai világbajnokságon az USA-tól elszenvedett vereség után, ami miatt a hetedik-nyolcadik helyért fogunk játszani. Egy csalódott magyar csapat játszott, azt gondolom, hogy ez a meccs minden pillanatában látszott a játékunkon. Nehéz mit mondani, igazából még mélyebbre kerültünk. Zalánki Gergő: – Kicsit talán szánalmat érzek, hogy ilyen mélységbe jutottunk. Nem az amerikai csapatot degradálom ezzel, hanem a játék képe miatt mondom ezt. Nem akarok most belemenni az elemzésbe, képkockákat kivenni a meccsből, hiszen akik értenek hozzá, azok látták, mi történt, akik pedig nem, nos, tőlük is megkapjuk majd a kommenteket. De megérdemeljük ezeket, és ha bárki rosszat is mond ránk, azt mindenki magára veheti és elgondolkodhat rajta. Az lehet, hogy segítene. Vogel Soma: – Életem legnehezebb mérkőzése volt. Megmondom őszintén, szégyellem magam, mert ennyi ember kijött nekünk szurkolni, és borzasztó teljesítményt nyújtottunk, nyújtottam. Köszönöm, hogy ilyen sokan kint voltak.