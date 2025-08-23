közleményÉszak-Koreaháborúnyilatkozatprovokációhatárzár

Ultimátum: újabb háború kezdődhet

Észak-Korea katonai vezetése közleményben figyelmeztette Dél-Koreát és az amerikai erőket: ha nem hagynak fel a határ menti provokációkkal, a feszültség könnyen háborús helyzetté eszkalálódhat. A phenjani állítás szerint a déliek nemcsak figyelmeztető lövéseket adtak le, hanem hangszórókon keresztül folytattak pszichológiai hadviselést is, miközben az északi fél csupán határzárak építésén dolgozik, amit saját megfogalmazásuk szerint a stabilitás garantálása indokol.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 8:29
Kim Dzsongun észak-koreai vezető beszédet mond azon az ünnepségen, ahol állami kitüntetéseket adtak át az ukrajnai háborúban harcoló katonáknak Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A KNDK vezérkara által kiadott nyilatkozat szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint tíz figyelmeztető lövést adott le észak-koreai katonák irányába, akik éppen határzárakat emeltek. A phenjani közlés szerint mindez súlyos provokáció, amely könnyen kicsúszhat a felek ellenőrzése alól – számol be róla az Észak-koreai Központi Hírügynökség, figyelmeztetve egy nyílt háborúra, írja az Origo.

háború
A phenjani közlés szerint dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, új háború kezdődhet . Fotó: AFP/KCNA/KNS

A közleményben az áll, hogy a határzár építése nem jelent fenyegetést Dél-Koreára, csupán az örök határlezárás biztosítását célozza. Az északi fél állítása szerint erről előzetesen kétszer is értesítették az amerikai haderőt, amely de facto ellenőrzést gyakorol a dél-koreai hadsereg felett.

Phenjan szerint a lövések és a hangszórós fenyegetések egybeesnek a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatokkal, ezért az egészet tudatos és célzott provokációnak tekintik. A hadvezetés figyelmeztetett: amennyiben folytatódik az északi építkezés akadályozása, azt katonai provokációnak fogják tekinteni, és megfelelő válaszlépéseket tesznek.

Az észak-koreai vezérkar egyértelművé tette: ha a határnál a helyzet eszkalálódik, annak következményeiért kizárólag Szöul és Washington viseli a felelősséget.

 

Borítókép: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető beszédet mond azon az ünnepségen, ahol állami kitüntetéseket adtak át az ukrajnai háborúban harcoló katonáknak (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekPethő Sándor

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

Faggyas Sándor avatarja

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.