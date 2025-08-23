Ultimátum: újabb háború kezdődhet

A KNDK vezérkara által kiadott nyilatkozat szerint augusztus 19-én a dél-koreai hadsereg több mint tíz figyelmeztető lövést adott le észak-koreai katonák irányába, akik éppen határzárakat emeltek. A phenjani közlés szerint mindez súlyos provokáció, amely könnyen kicsúszhat a felek ellenőrzése alól – számol be róla az Észak-koreai Központi Hírügynökség, figyelmeztetve egy nyílt háborúra, írja az Origo.

A phenjani közlés szerint dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, új háború kezdődhet . Fotó: AFP/KCNA/KNS

A közleményben az áll, hogy a határzár építése nem jelent fenyegetést Dél-Koreára, csupán az örök határlezárás biztosítását célozza. Az északi fél állítása szerint erről előzetesen kétszer is értesítették az amerikai haderőt, amely de facto ellenőrzést gyakorol a dél-koreai hadsereg felett.

Phenjan szerint a lövések és a hangszórós fenyegetések egybeesnek a dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlatokkal, ezért az egészet tudatos és célzott provokációnak tekintik. A hadvezetés figyelmeztetett: amennyiben folytatódik az északi építkezés akadályozása, azt katonai provokációnak fogják tekinteni, és megfelelő válaszlépéseket tesznek.

Az észak-koreai vezérkar egyértelművé tette: ha a határnál a helyzet eszkalálódik, annak következményeiért kizárólag Szöul és Washington viseli a felelősséget.

