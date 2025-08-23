A háború legvégzetesebb bakija + videó

Az ukrán sajtóban és a nemzetközi médiában is nagy visszhangot keltett, hogy az Associated Press fotósai képeket készíthettek a Flamingo cirkálórakétáról. A fotók rövid időn belül elárasztották az orosz közösségi csatornákat, ahol a hírszerzők azonnal nekiálltak koordinátákat keresgélni, és rakétacsapásokat követeltek – számol be róla a ZN,ua.

Ukrajnai háború: egy bombázást követően a nyugat-ukrajnai Lvivben, 2025. augusztus 21-én. Fotó: Anadolu

Az orosz csatornákat most elárasztják azok a bejegyzések, amelyek szerint az ellenség önjelölt OSINT-harcosai [a nyílt forrású hírszerzés nemzetközileg is elfogadott angol nyelvű rövidítése] egyetlen fotóból próbálták megfejteni a Flamingo rakéták gyártását, majd közzétett koordináták alapján követelték az üzem azonnali megsemmisítését

– jegyezte meg Szergej Beszkresznov a Telegramon. Az ukrán rádióelektronikai szakértő rámutatott: a fotók szándékosan kerültek nyilvánosságra, az AP munkatársainak szabad kezet adtak a felvételek készítésében, így semmilyen „titok” nem szivárgott ki. „Nincs ott termelés, és soha nem is volt” – szögezte le.

Miközben az orosz média is ír az ügyről, az ukrán szakértők szerint az inkább információs hadviselésről szól, mintsem valós katonai fenyegetésről.

Nincs szükség rakéták kilövésére a helyi lakosok megsebesítésére vagy valakinek az üzletének tönkretételére

– írta Beszkresznov.

Az ukrán fejlesztésű Flamingo rakéta idén tavasszal már sikeres teszten bizonyította hatótávolságát, amely elérheti a háromezer kilométert. Ez stratégiai jelentőségű fegyver lehet Kijev kezében, hiszen képes mélyen az orosz területeken található célpontokat is támadni.

Additional details have been released about Ukraine’s new domestically-produced long-range cruise missile, dubbed the FP-5 “Flamingo” which is manufactured by Fire Point. According to an interview with Chief Technical Officer Iryna Terekh, the “Flamingo” has entered serial… pic.twitter.com/2D5GisrmFP — OSINTdefender (@sentdefender) August 21, 2025

A rakétáról egyre több részlet ismert: katonai elemzők szerint valójában az Egyesült Arab Emírségekben működő Milanion Group FP–5 típusán alapul, amelyet idén mutattak be az IDEX-2025 fegyverkiállításon.

Az FP-5-ös teljesítménye figyelemre méltó: háromezer kilométeres hatótávval, négyórás levegőben tartózkodással és akár 950 km/h-s sebességgel rendelkezik. Hattonnás, ebből egy tonna a robbanófej, ami jóval erősebbé teszi, mint az amerikai Tomahawk 450 kilós töltete.

Emellett fejlett műholdas navigációval bír, amely ellenáll az elektronikai zavarásnak. A Milanion Group korábbi közlése szerint havonta akár ötven darabot is képesek gyártani belőle, ami Ukrajna számára komoly stratégiai tartalékot jelenthet.

