A háború legvégzetesebb bakija + videó

Kiszivárgott fotók miatt került reflektorfénybe az ukrán Flamingo cirkálórakéta, amely a hírek szerint háromezer kilométeres hatótávval rendelkezik. Az orosz közösségi csatornák azonnal koordinátákat kezdtek közzétenni, és a feltételezett gyártóhely megsemmisítését követelik. Szergej Beszkresznov ukrán rádióelektronikai szakértő szerint azonban mindez pánikkeltés: a képek szándékosan kerültek nyilvánosságra, és nem alkalmasak arra, hogy az oroszok valós célpontokat azonosítsanak.

2025. 08. 23. 8:45
Orosz-ukrán háború Fotó: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI Forrás: ANADOLU
Az ukrán sajtóban és a nemzetközi médiában is nagy visszhangot keltett, hogy az Associated Press fotósai képeket készíthettek a Flamingo cirkálórakétáról. A fotók rövid időn belül elárasztották az orosz közösségi csatornákat, ahol a hírszerzők azonnal nekiálltak koordinátákat keresgélni, és rakétacsapásokat követeltek – számol be róla a ZN,ua.

Ukrajnai háború: egy bombázást követően a nyugat-ukrajnai Lvivben, 2025. augusztus 21-én. Fotó: Anadolu

Az orosz csatornákat most elárasztják azok a bejegyzések, amelyek szerint az ellenség önjelölt OSINT-harcosai [a nyílt forrású hírszerzés nemzetközileg is elfogadott angol nyelvű rövidítése] egyetlen fotóból próbálták megfejteni a Flamingo rakéták gyártását, majd közzétett koordináták alapján követelték az üzem azonnali megsemmisítését

 – jegyezte meg Szergej Beszkresznov a Telegramon. Az  ukrán rádióelektronikai szakértő rámutatott: a fotók szándékosan kerültek nyilvánosságra, az AP munkatársainak szabad kezet adtak a felvételek készítésében, így semmilyen „titok” nem szivárgott ki. „Nincs ott termelés, és soha nem is volt” – szögezte le.

Miközben az orosz média is ír az ügyről, az ukrán szakértők szerint az inkább információs hadviselésről szól, mintsem valós katonai fenyegetésről. 

Nincs szükség rakéták kilövésére a helyi lakosok megsebesítésére vagy valakinek az üzletének tönkretételére

 – írta Beszkresznov.

Az ukrán fejlesztésű Flamingo rakéta idén tavasszal már sikeres teszten bizonyította hatótávolságát, amely elérheti a háromezer kilométert. Ez stratégiai jelentőségű fegyver lehet Kijev kezében, hiszen képes mélyen az orosz területeken található célpontokat is támadni.

A rakétáról egyre több részlet ismert: katonai elemzők szerint valójában az Egyesült Arab Emírségekben működő Milanion Group FP–5 típusán alapul, amelyet idén mutattak be az IDEX-2025 fegyverkiállításon. 

Az FP-5-ös teljesítménye figyelemre méltó: háromezer kilométeres hatótávval, négyórás levegőben tartózkodással és akár 950 km/h-s sebességgel rendelkezik. Hattonnás, ebből egy tonna a robbanófej, ami jóval erősebbé teszi, mint az amerikai Tomahawk 450 kilós töltete.

Emellett fejlett műholdas navigációval bír, amely ellenáll az elektronikai zavarásnak. A Milanion Group korábbi közlése szerint havonta akár ötven darabot is képesek gyártani belőle, ami Ukrajna számára komoly stratégiai tartalékot jelenthet.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

 

