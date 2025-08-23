Döntött a Fitch: továbbra is elsőrendű az Egyesült Államok adósbesorolása

Megerősítette változatlan stabil kilátással az Egyesült Államok elsőrendű, AA plusz szintű hosszú távú szuverén besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is az amerikai államadósság-ráta folyamatos növekedésével számol.

A péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában a Fitch kiemelte, hogy várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért amerikai államháztartási hiány az idén 6,9 százalékra csökken a tavaly mért 7,7 százalékról a jelentősen és gyorsan emelkedő bevételek miatt.

A szövetségi szintű kormányzati jövedelmek növekedésének elsődleges forrásai közé sorolja a cég a gazdasági növekedést, a szilárd tőzsdei teljesítményeket és a gyorsan növekvő vámbevételeket.

Az effektív amerikai vámtarifa a Fitch becslése szerint augusztusban 16 százalékra nőtt a 2024 végén mért 2,3 százalékról, és a hitelminősítő várakozása alapján ez az idén 250 milliárd dollárra – az éves GDP 0,8 százalékára – emeli a vámbevételeket a tavalyi 77 milliárd dollárról.

A Fitch Ratings ugyanakkor jövőre 7,8 százalékos, 2027-ben 7,9 százalékos GDP-arányos amerikai államháztartási deficitet vár a széles körű adócsökkentésekből eredő bevételi visszaesés miatt, annak ellenére is, hogy a cég becslése szerint a vámjövedelmek mindkét évben elérik a háromszázmilliárd dollárt. Ebben a környezetben a Fitch azzal számol, hogy az Egyesült Államok GDP-arányos államadósságrátája 2027 végére eléri a 124 százalékot.

A cég kiemeli: a minősítési listáján nyilvántartott AA kategóriás – vagyis az Egyesült Államokéhoz hasonló osztályzati szintekre besorolt – szuverén adósok államadósságrátáinak mediánja 2024 végén 48,1 százalék volt.

A Fitch Ratings hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a dollár globális tartalékvaluta-státusa változatlanul kivételes finanszírozási rugalmasságot biztosít az amerikai szövetségi kormánynak.

A dollár továbbra is a világkereskedelem és az értékpiaci tranzakciók legfontosabb fizetőeszköze, és részaránya az elmúlt két évtizedben végbement fokozatos csökkenés után is még mindig 58 százalék a globális tartalékokon belül – áll a Fitch elemzésében.

A három globális hitelminősítő közül ugyanakkor már egyik sem tartja nyilván a lehetséges legjobb, AAA/Aaa besorolásokkal az amerikai államadósság-kötelezettségeket. A Standard & Poor’s már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól az elit AAA államadós-osztályzatot, és azóta egy fokozattal alacsonyabb, AA plusz besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot. Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.