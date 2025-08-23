Magyar HonvédségJászberényi MárkOfficial World RecordtávlövésKovács Zoltánvilágrekord

Új világrekord született este Magyarországon + fotók

Felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés 1100 yardos, kicsivel több mint egy kilométeres világrekordját Jászberényi Márk pénteken a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőterén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 23. 7:52
A világrekord hitelesítésére Magyarországra látogatott David Ventura Aparicio, az Official World Record elnöke, aki átadta a lövésznek az elismerő oklevelet.

Szomód, 2025. augusztus 22. Jászberényi Márk hivatásos vadász a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőterén, ahol felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés 1100 yardos – kicsivel több mint egy kilométeres – világrekordját 2025. augusztus 22-én. MTI/Kovács Attila
Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját. Fotó: MTI/Kovács Attila

A világrekord felállításához a helyszínt a Magyar Honvédség biztosította, mivel Magyarországon civil körülmények közt nem lehet ilyen távolra lőni, csak honvédségi területen.

Jászberényi Márk egy volt hivatásos állományú rendőr, aki most hivatásos vadászként dolgozik

– méltatta a lövészetet megelőzően Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára.

Kovács Zoltán kiemelte: Magyarország képességei, amelyekkel helyt tud állni ebben a veszélyekkel teli világban, alapvetően erősödtek meg. Hozzátette: a kormány évek óta dolgozik a lőterek felújításán és új lőterek létrehozásán, a fiatalok megszólításával pedig lehetőséget kívánnak adni mindazoknak, akik ki szeretnék próbálni lövészképességeiket.

Jászberényi Márk a világrekord felállítása után úgy nyilatkozott:

Ezer méter vagy afölötti lövésnél fontosak a külső körülmények, a legnagyobb ellenség a szél, főleg, ha változó irányú és erősségű.

Pénteken is ez volt a legnagyobb kihívás, a helyszínen 35 kilométeres óránkénti széllökéseket mértek. Megjegyezte: több nehézségi faktor is volt a lövésben, egy 308 winchester kaliberű, általa épített fegyverrel lőtt, és nem normál optikai távcsővel, hanem hőkamerás céltávcsővel célzott.

Az 1100 yardos távolságot a biztonság kedvéért kis ráhagyással 1008 méternek állították be, innen adott le a lövész öt lövést a 75-ször 50 centiméteres fémtáblába. A lövések közül az első kettő nem talált, utána hárommal azonban sikerült eltalálni a célt.

A szomódi lőtéren született a világrekord. Fotó: MTI/Kovács Attila

 

 

Borítókép: Kovács Zoltán államtitkár gratulál Jászberényi Márknak a világrekordhoz (Fotó: MTI/Kovács Attila)

