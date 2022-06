Rasovszky Kristóf élete formáját hozná a budapesti vb-n

– Amikor karácsony előtt meglátogattuk Veszprémben, úgy fogalmazott az idei vb-ről, hogy 5, 10 és 25 kilométeren, valamint a váltóval is a dobogót veszi célba. Ehhez képest a leghosszabb távon nem indul. Miért?

– Nagyon szoros lett a program, a világbajnokságokon megszokott hét helyett öt nap alatt rendezik meg a nyíltvízi versenyeket, amelyek között mindössze egy pihenőnap lesz. Az öt és a tíz kilométer az erősebb számaim, és nem akartam magam abba a helyzetbe hozni, hogy esetleg úgy elfáradok bennük, hogy a program végén szereplő 25 kilométer teljesítése bizonytalanná válik ilyen kevés pihenővel.

Előre bevállalhattam volna, de nem akartam kockáztatni, hogy ezzel esetleg feleslegesen elvehetem mástól a lehetőséget, hogy a hazai vb-n ússzon.

– Idén medencében is jól teljesített, az országos bajnokságon 400, 800 és 1500 gyorson is aranyérmet szerzett. Nem vetődött fel, hogy több nyíltvízi riválisához hasonlóan a Duna Arénában is próbára tegye magát?

– Szóba került, hogy 1500-on induljak el, Sós Csaba szövetségi kapitányt és engem is foglalkoztatott ez a gondolat. Nem volt egyszerű döntés elengedni a medencés szereplést, de a biztosra akartam menni. Medencében a döntőnek vagy a döntő közeli helyezésnek is nagyon örültünk volna, nyíltvízen viszont remélhetőleg az érmekért csatázom majd, és arra akartam koncentrálni, amiben jobb esélyeim vannak.

Rasovszky idén jó eredményeket ért el, bizakodó a vb előtt. Fotó: MTI/Kovács Péter

– A vágyott érmek színeiről is szokott ábrándozni?

– Amit decemberben mondtam, azt vállalom most is: az összes egyéni számomban és a váltóval is a dobogó a cél. Úgy érzem, képesek vagyunk rá. Ezen belül viszont már nehéz jósolni, mert nagyon szoros a mezőny, ezért

Tokióhoz hasonlóan, ha összejön az érem, én annak már nagyon fogok örülni. Persze azon leszek, hogy minél fényesebb legyen.

– Tavaly a váltóval szerzett hazai Eb-bronz után azt nyilatkozta, hogy a vb-ig a 2003-as születésű Betlehem Dávid nő még tíz centit, ami tíz másodpercet jelent majd. Megmérték, mennyit nőtt azóta?

– Nem, de ami fontosabb, hogy sokat erősödött. Jól áll a váltónk, ha fejben össze tudjuk rakni azt a június 26-i vasárnapot és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor reális a dobogó. Nem lesz könnyű, nagy harcra számítok a németekkel, a franciákkal, az olaszokkal és az amerikaiakkal.

– Az Európa- és világbajnoki címei után tavaly az olimpián ezüstérmet szerzett, és sokan készpénznek veszik, hogy a hazai vb-n is szállítja majd az eredményeket. Hogyan éli ezt meg?

– Tudom, hogy elvárják tőlem a jó szereplést, főleg az idei jó eredmények alapján. Egyáltalán nem érzem ezt nyomasztónak, inkább hozzáad a teljesítményemhez, hogy nemcsak szerintem van helyem a legjobbak között, hanem mások is így látják.

Borítókép: Rasovszky Kristóf ezüstérmes lett a tokiói olimpián tavaly (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)