Fényfelszabadítás

,,A törvénysértés jogot nem alapít!”

Deák Ferenc

A magyar Szent Koronán 19 zománckép van elhelyezve, amely számosságával önmagában is egyedivé teszi, mivel német-római császári koronán mindössze négy ilyen kép található. Ha összehasonlítjuk a X–XI. századi zománcképekkel, nem találunk egyet sem, amely művészi minőségben, arányosságban a Szent Korona zománcképeihez lenne hasonlítható. Sem a korabeli Itáliában, sem Bizáncban, de a távolabbi Grúziában sem tudtak ilyen magas színvonalon kidolgozott zománcképeket előállítani.

Ezek a zománcképek egységes keretrendszert alkotnak, amelynek az alapját a keresztény szentek nevei, illetve az évkörben kijelölt napjai adják meg.

Ezt Kovács József egyháztörténész, plébános ismerte fel, amit Pap Gábor művészettörténész úgy értelmezett, mint egyfajta ,,fényfelszabadítást”, tehát egyfajta spirituális út bejárását. Mert valóban igaz, hogy a koronaabroncsról indulva körbe és felfelé a zománcalakok testi-lelki kiteljesedését figyelhetjük meg. Alul még csak deréktól fölfelé láthatóak az alakok, eggyel följebb már egész alakok jelenítődnek meg és a felső pántok négy zománcképe már azokat az apostolokat jeleníti meg teljes alakjukban, akik az úr színeváltozásánál részt vettek, vagyis a legteljesebb átlényegülés részesei voltak. És a felső Pantokrátor (,,Világfelügyelő”) zárja le ezt a sajátos, nem teljesen emberi logika szerint működő utazást.

Az apostoli magyar királyság egyébként azt jelenti, hogy a földi hierarchiában a legmagasabb szintű a királyságok között, ami páratlan képesség Európában, mert az apostoli magyar király egyházi és világi jogon is uralkodó.

Nem egyenrangú a római pápával, ami több okból érthető, de ezen feltétel miatt nagyon közel áll egymáshoz kettejük hatalmi méltósága.

A származtatás kérdése azért is lényeges, mert hazai közvéleményben tévesen rögzült, hogy a Szent Koronát a római pápa küldte, ami nem igaz, nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy ez a korona Rómából származna. Szent Istvánnak Hartvik legendájában szerepel a Szilveszter-bulla, ami egy elveszett levélnek a pótlása, amiben szerepel a pápa koronaküldése. Ez a Szilveszter-bulla azonban hamisítvány, ezt Karácsonyi János (1858–1929) jeles történész és katolikus pap bizonyította be, és ezt legutóbb Tóth Gergely történész szintén igazolta. Tóth szerint erre a hamisításra a XVII. században került sor, egy Marnovics Tomkó nevű karrierista által. ,,A horvát származású Tomkó – véli Tóth – talán meg akarta leckéztetni a magyarokat, akik szerinte azt képzelik, hogy a pápa semmilyen joggal nem bír felettük.” (Tóth: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban. (16–18. század). Bp., 2016.) A korszak (16–18. század) a protestáns-katolikus felekezeti harcok ideje, erre játszik rá Tomkó koholmánya.