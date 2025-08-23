Gidófalvy Attila üzent Demjén Ferencnek: Harcra fel, győzni kell!

Demjén Ferenc nemrég felsőcombtörést szenvedett otthonában. Bár a baleset utáni operáció sikeres volt, a teljes felépülés hosszabb időt vesz igénybe.

Demjén Ferenc. Fotó: Váradi Eszter

Kedves barátaink! Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az imatámogatásokat és a rengeteg szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– írta ki a Demjén-menedzsment a művész Facebook-oldalára.

Demjén Ferencért a hazai hírességek is aggódnak

Az énekes legenda hivatalos Facebook-oldalát a bejelentés óta elárasztják az aggódó, imádkozó rajongók üzenetei, pár nap alatt több tízezer hozzászólás érkezett. Most a Borson keresztül hazai hírességek is üzenetek a rockikonnak.

Demjén Rózsi a legnagyobb király! Nem akarok senkit megbántani, de olyan hangja senkinek nincs, mint neki, utánozhatatlan. És emellé még egy végtelenül jó, kedves ember, akit mindig is tiszteltem, tisztelek most is, és ez sosem fog megváltozni. Mind a ketten megharcoltunk már betegségekkel, sérülésekkel, szurkoltunk egymásnak, ez most sincs másképp! Most a legfontosabb, hogy drága Rózsi, legyen kitartásod és türelmed és ne felejtsd el, hogy mindenki drukkol neked, imádkozik érted! Nagyon várunk vissza a színpadra, és szeretnénk még jó sokáig ott látni! Szóval harcra fel, győzni kell, a zene a legjobb gyógyszer!

– üzente Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse.

Gidófalvy Attila szerint Rózsi hangja utánozhatatlan (Mirkó István)

Ember Márk a Demjén-slágerek ihlette Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részének forgatásán üzent az énekesnek.