Demjén FerencGidófalvy Attilaműtét

Gidófalvy Attila üzent Demjén Ferencnek: Harcra fel, győzni kell!

Nemrégiben az otthonában szenvedett súlyos balesetet a Kossuth-díjas énekes, dalszerző. Demjén Ferenc azóta átesett egy sikeres műtéten, de a gyógyulásig még hosszú az út. Most hazai hírességek üzentek a magyar rockikonnak a Borson keresztül.

Magyar Nemzet
Forrás: Borsonline2025. 08. 23. 9:15
Fotó: Varadi Eszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Demjén Ferenc nemrég felsőcombtörést szenvedett otthonában. Bár a baleset utáni operáció sikeres volt, a teljes felépülés hosszabb időt vesz igénybe.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc. Fotó: Váradi Eszter

Kedves barátaink! Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az imatámogatásokat és a rengeteg szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– írta ki a Demjén-menedzsment a művész Facebook-oldalára.

 

Demjén Ferencért a hazai hírességek is aggódnak

Az énekes legenda hivatalos Facebook-oldalát a bejelentés óta elárasztják az aggódó, imádkozó rajongók üzenetei, pár nap alatt több tízezer hozzászólás érkezett. Most a Borson keresztül hazai hírességek is üzenetek a rockikonnak.

Demjén Rózsi a legnagyobb király! Nem akarok senkit megbántani, de olyan hangja senkinek nincs, mint neki, utánozhatatlan. És emellé még egy végtelenül jó, kedves ember, akit mindig is tiszteltem, tisztelek most is, és ez sosem fog megváltozni. Mind a ketten megharcoltunk már betegségekkel, sérülésekkel, szurkoltunk egymásnak, ez most sincs másképp! Most a legfontosabb, hogy drága Rózsi, legyen kitartásod és türelmed és ne felejtsd el, hogy mindenki drukkol neked, imádkozik érted! Nagyon várunk vissza a színpadra, és szeretnénk még jó sokáig ott látni! Szóval harcra fel, győzni kell, a zene a legjobb gyógyszer!

– üzente Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse.

Gidófalvy Attila szerint Rózsi hangja utánozhatatlan (Mirkó István)

Ember Márk a Demjén-slágerek ihlette Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részének forgatásán üzent az énekesnek.

Írtam a művész úrnak sms-t, de a Borson keresztül is üzenem neki, hogy mielőbbi gyógyulást kívánok. Nagyon várom, hogy újra találkozzunk akár koncerten, akár itt a film forgatásán!

Marics Peti is színpadra lépett a romantikus vígjáték többi szereplőjével együtt pár hónapja Demjén Ferenc koncertjén. A ValMar énekese is gyógyulást kívánt Valkusz Milánnal a legendának.

Művész úr! Mi is mielőbbi gyógyulást kívánunk! Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozhatunk!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu