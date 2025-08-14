Európai Unióklímagazdaság

Itt az újabb terv, amivel Brüsszel gyengítené az európai gazdaságot

Gondoltak egyet az Európai Unió döntéshozói, és egy olyan klímapolitikai javaslatot terjesztettek elő, amely mögött sem költségszámítás, sem a környezeti hatások elemzése nem áll – ezt maga az Európai Bizottság ismerte el nemrégiben. A javaslat elfogadása nyomán tőke áramolhat ki az unióból, amely így tovább gyengülhet.

Fotó: Guillaume Horcajuelo Forrás: MTI/EPA
Az Európai Unió tagállamai a fejlődő országokban megvalósított klímaprojektek révén szerezhetnének karbonkrediteket, amelyekkel papíron ellensúlyozhatnák kibocsátásukat – ez a lényege annak a 2025 júliusában bemutatott tervnek, amely az Európai Bizottság 2021-ben ismertetett klíma- és energiapolitikai jogszabálycsomagja, az úgynevezett Fit for 55 része, annak módosító javaslata.

Strasbourg, 2025. május 6. Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelemért, gazdasági biztonságért, intézményközi kapcsolatokért és átláthatóságért felelős szlovák tagja felszólal az amerikai vámintézkedésekre adandó egységes uniós válaszról és az EU kereskedelempolitikájáról tartott vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. május 6-án.
Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelemért, gazdasági biztonságért, intézményközi kapcsolatokért és átláthatóságért felelős szlovák tagja (Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA)

Nem mellesleg új vállalásként a közösségnek 2040-ig az 1990-es szinthez képest kilencvenszázalékos kibocsátáscsökkentést kellene elérnie. 

Ennek legfeljebb három százalékát fedezné a nemzetközi karbonkreditekkel, ami bár kis aránynak tűnik, mégis komoly negatív gazdasági hatásai lehetnek. Legalábbis azon ellenzők szerint, akik utánaszámoltak.

Nemes cél, számítások nélkül

De először nézzük, mit is jelent pontosan a vitatott javaslat! A karbonkredit-rendszer egy piaci mechanizmus, amelyben a vállalatok, intézmények vagy akár országok pénzért vásárolhatnak igazolt karboncsökkentéseket vagy – eltávolításokat, ha saját tevékenységükből nem tudják teljes mértékben megszüntetni a kibocsátást. Egy kredit általában egy tonna szén-dioxidnak megfelelő üvegházhatású gáz kivonását vagy elkerülését jelenti. Az Európai Unió a rendszerrel a klímasemlegességi célok elérését kívánja felgyorsítani, miközben, állítása szerint, ösztönzi a zöld beruházásokat és a globális együttműködést. Vagyis, a javaslat támogatói azzal érvelnek, hogy olcsóbbá válna a klímacélok teljesítése, és a fejlődő országok is forráshoz jutnának a zöld átálláshoz.

Folytatódhat a zöldrefestés, új kiskapuk nyílnak

Nagy kérdés viszont, hogy pontosan mire alapozzák ezt a reményt, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság Klímapolitikai Főigazgatósága azt nyilatkozta, hogy nem rendelkezik dokumentumokkal, elemzésekkel a tárgyban.

A rendszer kritikusai attól tartanak, hogy ez csak kiskaput nyit a nagy kibocsátóknak, miközben az EU-ban elodázza a tényleges szennyezéscsökkentést. Továbbra is tisztázatlan, hogy a kreditek pontosan mennyibe fognak kerülni, és hogy a költségeket a vállalatok vagy az adófizetők viselik-e – mutatott rá a Klímapolitikai Intézet, hozzátéve, hogy kritikusok szerint maga a rendszer drága és sokszor hatástalan: számos projekt valós kibocsátáscsökkentése minimális vagy kétséges, és esetenként túlzó vagy hamis adatokat használtak a javaslat megalkotói.

További hátrányba kerülnénk

Az EU tudományos tanácsadó testülete pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a valóban értékes, hosszú távú hatást biztosító kreditek ára nagyon magas lehet, és ezek külföldi megvásárlása a hazai beruházások rovására mehet. A karbonkreditek külföldi vásárlásának engedélyezése rövid távon enyhítheti a tagállamok kibocsátáscsökkentési terheit, de hosszú távon gazdaságilag hátrányos lehet. Ez az EU és Magyarország számára is több okból kockázatos: a drága kreditekre fordított pénz elszívja a tőkét a hazai zöld fejlesztésektől, és a klímapolitikát importfüggővé teszi. Ezen felül a vállalatokra háruló költségek versenyhátrányt okozhatnak, miközben a megvásárolt kreditek valós környezeti haszna korlátozott marad, így érdemi környezeti előrelépés nem történik.

 

