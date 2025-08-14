Paris Saint-GermianTottenham Hotspur FCThomas FrankdrámaEurópai Szuperkupa

Kis híján sokkolta a világot, majd óriási kijelentést tett a Tottenham trénere

A Paris Saint-Germain nyerte az Európai Szuperkupát. A Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-győztes összecsapása drámai meccset hozott, amelyen kétgólos hátrányból állt fel a hajrában a PSG a Tottenham ellen, és nyert végül büntetőkkel. A vereség ellenére a londoniak kispadján bemutatkozó Thomas Frank rendkívül derűlátóan nyilatkozott.

Tóth Norbert
2025. 08. 14. 7:04
Pozitív következtetéseket is levont Thomas Frank a drámai vereség után.
Thomas Frank szerint a világ bármely csapata ellen felvehetik a versenyt. (Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP)
A PSG és a Tottenham még sosem találkozott egymással tétmérkőzésen, ez volt az első alkalom. A két csapatban az is közös volt még a kezdőrúgás előtt, hogy egyikük sem nyerte még meg korábban az Európai Szuperkupát. A finálét az angol gárda kezdte jobban, és a 39. percben meg is szerezte a vezetést Van de Ven révén. Majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét az El-győztes: egy másik védő, Romero is betalált. A BL-győztes a hajrában talált magára: a 85. percben a szépítés, a 94.-ben az egyenlítés sikerült Li Kang In és Ramos találataival. A tizenegyespárbaj első körében ugyan Vitinha hibázott a franciák részéről, a túloldalt ketten is rontottak, így a Paris Saint-Germain ünnepelhette története első Európai Szuperkupa-sikerét, a túloldalon pedig Thomas Frank vereséggel mutatkozott be. A debütáló tréner azonban nem volt messze attól, hogy csapatával sokkolja a világot.

Thomas Frank büszke csapatára a PSG ellen nyújtott teljesítmény miatt.
A PSG a végén rontotta el Thomas Frank álomszerű debütálását (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto)

 

Thomas Frank: Nagyon büszke vagyok, megmutattuk, hogy bárki ellen játszhatunk

A Brentfordtól érkező trénernek ez volt az első mérkőzése a Tottenham Hotspur kispadján.

Azt hiszem nagyon jól játszottunk a világ egyik, ha nem a legjobb csapata ellen

– mondta Thomas Frank a TNT Sportsnak a meccs után.A vezetőedző szerint a PSG szépítő góljáig pontosan abban a mederben tartották a meccset, amiben szerették volna, ám akkor megfordult a lendület.

Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosokra, a klubra és a szurkolókra.

 – jelentette ki. Büszkeséget okozott neki, hogy az első félidő szinte tökéletes volt a Spurs részéről, és megmutatták, hogy tudnak alkalmazkodni is az ellenfélhez, de ha arra van szükség, akkor a pragmatikus futballt is jól játsszák.

Azt hiszem, egy meccs alatt megmutattuk, hogy a világ bármelyik csapata ellen játszhatunk. Ebben nem vagyok kétséges, és ez egy pozitívum, amit ebből levonhatunk

– összegezte gondolatait Thomas Frank.

 

Hétvégén rajtol a Premier League

Szombaton már az első angol bajnoki mérkőzésén irányíthatja a Tottenham együttesét Thomas Frank, aki tétmeccsen is bemutatkozhat a hazai közönség előtt. A Premier League előző évadának 17. helyezettje a Burnleyt fogadja a nyitófordulóban.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

