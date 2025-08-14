PSGMarquinhosBournemouthEurópai Szuperkupa

Hihetetlen dolgot tett a PSG csapatkapitánya a díjátadó után + videó

A Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának új igazolása, az ukrán Ilja Zabarnij szerda éjjel az Európai Szuperkupáért még nem léphetett pályára, de mégis lett aranyérme. A PSG csapatkapitánya, a brazil Marquinhos ugyanis a sajátját neki adta. Zabarnij ennél szebb fogadtatásra nem is számíthatott.

2025. 08. 14. 12:23
Marquinhos, a Paris Saint-Germain csapatkapitánya a szerda éjjel nyert trófeával Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
Amit arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain nyerte az Európai Szuperkupát: a Bajnokok Ligájában címvédő francia együttes kétgólos hátrányból 2-2-re egyenlített, majd tizenegyesekkel 4-3-ra felülmúlta az Európa-ligában győztes Tottenham Hotspurt az udinei összecsapáson. S mint bevezetőnkben említettük, a PSG új igazolása, az ukrán Ilja Zabarnij  is kapott aranyérmet, mert a csapatkapitány Marquinhos gáláns módon a sajátját neki adta.

A PSG újabb trófeát szerzett
A PSG újabb trófeát szerzett (Forrás: X/Paris Saint-Germain)

A PSG csapatánál gyorsan befogadták Zabarnijt

„Egy vagy közülünk, Ilja” – olvasható a PSG Instagram-bejegyzésében a videó alatt.

A 22 éves középhátvéd Zabarnijt 63 millió euróért vásárolta meg a BL-címvédő Paris Saint-Germain a Bournemouth csapatától, amelytől a 20 éves, ugyancsak középhátvéd spanyol Dean Huijsen a Real Madridhoz került 62,5 millióért, a magyar válogatott erőssége, a 21 éves balhátvéd Kerkez Milos pedig a Liverpoolhoz 46,9 millióért. A Bournemouth tehát három kulcsemberét, három védőjét elveszítette – de legalább a kassza tele van.

A Premier League 2025/26-os szezonját pénteken éppen a Liverpool–Bournemouth találkozó nyitja. 

 


 

