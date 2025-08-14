Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Már várjuk, mikor jelentik be, hogy amennyiben kétharmaddal győz a Tisza Párt, milyen retorziós, azaz praktikus demokráciakiigazító intézkedéseket tervez foganatosítani a baloldali messiástömörülés. Eddigi vérszomjas nyilatkozataikból egyenes úton következik, hogy nem néznék tétlenül a fideszes szimpátiájúak szabadon grasszálását, közéleti garázdálkodását. Hisz mit tapasztal a gyanútlan hithű baloldali állampolgár? Vannak egyesek, akik azt a megtévesztő látszatot keltik, hogy semmilyen kárt nem okoznak a jogállamiság szövetében. Eközben viszont visszaélve a becsületes baloldal-kompatibilis polgárok jóhiszeműségével, nem átallanak retrográd, progresszióellenes, jobboldali nézeteket terjeszteni.
Márpedig ezt a Magyar Péter elvtárs-pajtás vezetésével megalakulandó forradalmi munkátlan–paraszt kormány nem nézhetné ölbe tett kézzel. Máris születtek tervek arra nézvést, hogy ezt a társadalommérgező skandalumot megelőzendő megkülönböztető jelzéssel látnák el ezeket a minden emberi jóérzésből kivetkezett, kártékony egyedeket. Természetesen pusztán azon humánus okból, hogy megtévesztő, hazug propagandájukkal ne tudják a társadalom józanul gondolkodó elsöprő többségét szélsőséges populista, velejéig reakciós demagógiájukkal megfertőzni.
Úgy tudjuk, megfontolás tárgyává tette a Tisza Párt vezetősége, Péter nemzetvezető testvérrel és a körzetvezetőkkel az élen, hogy a narancssárga megkülönböztető jelzés az emberek által – Kéri László testvér szép, találó kifejezésével élve – pestisesként kerülni javallott, felforgató eszméket hirdető személyek láthatóvá tétele a csillag formájú jelvény feltüntetésével fog megvalósulni.
A jól látható helyen, a kabáton, dzsekin, illetve akár ingen kötelezően hordott narancssárga csillag megfelelő tájékoztatásul szolgálhat a mindennapokban, hogy kikkel kell kerülni a verbális érintkezést vagy akár a fizikai kontaktust. Illetve kiket ajánlatos a társadalom tagjainak megvetéssel sújtaniuk, ha provokatív módon, rendzavarás céljából az utcára merészkednek reakciós fészkeikből.