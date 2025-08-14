Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Még itt sem állnának meg félúton a Fidesz-kormány pusztuljon! vérfürdőpárti jelmondat jegyében. Jól értesültek szerint boltot sem nyithatna a fideszesként számontartott személy. A tiszás bennfentesek ugyanis úgy látják: elég kedvezésben részesültek a többi állampolgár rovására, így ideje keményen megrendszabályozni ezeket a nyughatatlan, haladásellenes elemeket. Ugyanezen okokból praktikusnak éreznék, hogy megfelelő elkülönítésben részesüljenek a felforgató eszmék hirdetői. E célra fallal körülvett, őrizhető táborokba gyűjtenék össze őket, a városok egy részét lezárva, hogy bomlasztó magatartásukkal ne tudják rossz irányba befolyásolni az ideológiailag még nem eléggé felvértezett állampolgárokat. Tiszás berkekben hangoztatják: nem kell félni az olyan szakszerű kifejezésektől sem, mint a deportálás, ha jó ügyet szolgál. Elsőbbséget élvez településeink megtisztítása a mániákusan ellentéteket szító, dekadens elveket valló egyénektől.

Ezeket a körülkerített településszegmenseket természetesen öntudatos tiszás testvérek őriznék, akik a könnyebb felismerhetőség végett pártlogós szalaggal a karjukon, a körzetvezető testvérek szakavatott irányításával gondoskodnának a rendről és biztonságról.

Mondani sem kell, a propagandasajtó is megérdemelt sorsára jutna: megszűnne létezni. Kizárólag olyan médiumok működhetnének, amelyek a pártvezetőség által ellenőrzött igazságról tájékoztatnának. Ebben azonban nem lenne semmi váratlan, hisz a nemzetvezető testvér ezt az euró­pai jogállamiság követésének égisze alatt már többször is megígérte. A sajtó nevet méltatlanul bitorló propagandaorgánumok eddigi munkatársai elnyerhetnék végre méltó büntetésüket a felállítandó tiszás számonkérő székeken.

Felvetődtek azért bizonyos aggodalmak e nagyívű közélet-tisztogatási projekt kapcsán, mondván: több millió embert mégsem lehet elzárni, s kiközösíteni a civilizált lények sorából. Igaz, reményt nyújthat e tekintetben, hogy a full-liberális fiatalok egy része rákapott a „mocskosfidesz” rigmusra egyes fesztiválokon, vadbalos influenszerek felhívására. A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is a mocskosfideszezőket. Sóvárogva reménykednek a balos, globalista, kirekesztő, eltörlésbarát sajtóban: hátha egy Tisza párti kormány e téren is nyitottabb lenne. Úgy tűnik azonban, még nem elég fejlett az ifjúság a modern kirekesztő eszmékre, s túl kevesen kaptak rá az önfeledt rasszizmus, apartheid ízére. Így a fesztiválokon csak néhány rikoltozó hang próbálja a tömeget a mocskosfideszezésre rábírni.