Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
FideszTisza Párttüntetők 2025. 08. 14. 5:58
Fotó: Hatlaczki Balázs

Már várjuk, mikor jelentik be, hogy amennyiben kétharmaddal győz a Tisza Párt, milyen retorziós, azaz praktikus demokráciakiigazító intézkedéseket tervez foganatosítani a baloldali messiástömörülés. Eddigi vérszomjas nyilatkozataikból egyenes úton következik, hogy nem néznék tétlenül a fideszes szimpátiájúak szabadon grasszálását, közéleti garázdálkodását. Hisz mit tapasztal a gyanútlan hithű baloldali állampolgár? Vannak egyesek, akik azt a megtévesztő látszatot keltik, hogy semmilyen kárt nem okoznak a jogállamiság szövetében. Eközben viszont visszaélve a becsületes baloldal-kompatibilis polgárok jóhiszeműségével, nem átallanak retrográd, progresszióellenes, jobboldali nézeteket terjeszteni.

Márpedig ezt a Magyar Péter elvtárs-pajtás vezetésével megalakulandó forradalmi munkátlan–paraszt kormány nem nézhetné ölbe tett kézzel. Máris születtek tervek arra nézvést, hogy ezt a társadalommérgező skandalumot megelőzendő megkülönböztető jelzéssel látnák el ezeket a minden emberi jóérzésből kivetkezett, kártékony egyedeket. Természetesen pusztán azon humánus okból, hogy megtévesztő, hazug propagandájukkal ne tudják a társadalom józanul gondolkodó elsöprő többségét szélsőséges populista, velejéig reakciós demagógiájukkal megfertőzni.

Úgy tudjuk, megfontolás tárgyává tette a Tisza Párt vezetősége, Péter nemzetvezető testvérrel és a körzetvezetőkkel az élen, hogy a narancssárga megkülönböztető jelzés az emberek által – Kéri László testvér szép, találó kifejezésével élve – pestisesként kerülni javallott, felforgató eszméket hirdető személyek láthatóvá tétele a csillag formájú jelvény feltüntetésével fog megvalósulni. 

A jól látható helyen, a kabáton, dzsekin, illetve akár ingen kötelezően hordott narancssárga csillag megfelelő tájékoztatásul szolgálhat a mindennapokban, hogy kikkel kell kerülni a verbális érintkezést vagy akár a fizikai kontaktust. Illetve kiket ajánlatos a társadalom tagjainak megvetéssel sújtaniuk, ha provokatív módon, rendzavarás céljából az utcára merészkednek reakciós fészkeikből.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még itt sem állnának meg félúton a Fidesz-kormány pusztuljon! vérfürdőpárti jelmondat jegyében. Jól értesültek szerint boltot sem nyithatna a fideszesként számontartott személy. A tiszás bennfentesek ugyanis úgy látják: elég kedvezésben részesültek a többi állampolgár rovására, így ideje keményen megrendszabályozni ezeket a nyughatatlan, haladásellenes elemeket. Ugyanezen okokból praktikusnak éreznék, hogy megfelelő elkülönítésben részesüljenek a felforgató eszmék hirdetői. E célra fallal körülvett, őrizhető táborokba gyűjtenék össze őket, a városok egy részét lezárva, hogy bomlasztó magatartásukkal ne tudják rossz irányba befolyásolni az ideológiailag még nem eléggé felvértezett állampolgárokat. Tiszás berkekben hangoztatják: nem kell félni az olyan szakszerű kifejezésektől sem, mint a deportálás, ha jó ügyet szolgál. Elsőbbséget élvez településeink megtisztítása a mániákusan ellentéteket szító, dekadens elveket valló egyénektől. 

Ezeket a körülkerített településszegmenseket természetesen öntudatos tiszás testvérek őriznék, akik a könnyebb felismerhetőség végett pártlogós szalaggal a karjukon, a körzetvezető testvérek szakavatott irányításával gondoskodnának a rendről és biztonságról.

Mondani sem kell, a propagandasajtó is megérdemelt sorsára jutna: megszűnne létezni. Kizárólag olyan médiumok működhetnének, amelyek a pártvezetőség által ellenőrzött igazságról tájékoztatnának. Ebben azonban nem lenne semmi váratlan, hisz a nemzetvezető testvér ezt az euró­pai jogállamiság követésének égisze alatt már többször is megígérte. A sajtó nevet méltatlanul bitorló propagandaorgánumok eddigi munkatársai elnyerhetnék végre méltó büntetésüket a felállítandó tiszás számonkérő székeken.

Felvetődtek azért bizonyos aggodalmak e nagyívű közélet-tisztogatási projekt kapcsán, mondván: több millió embert mégsem lehet elzárni, s kiközösíteni a civilizált lények sorából. Igaz, reményt nyújthat e tekintetben, hogy a full-liberális fiatalok egy része rákapott a „mocskosfidesz” rigmusra egyes fesztiválokon, vadbalos influenszerek felhívására. A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is a mocskosfideszezőket. Sóvárogva reménykednek a balos, globalista, kirekesztő, eltörlésbarát sajtóban: hátha egy Tisza párti kormány e téren is nyitottabb lenne. Úgy tűnik azonban, még nem elég fejlett az ifjúság a modern kirekesztő eszmékre, s túl kevesen kaptak rá az önfeledt rasszizmus, apartheid ízére. Így a fesztiválokon csak néhány rikoltozó hang próbálja a tömeget a mocskosfideszezésre rábírni.

