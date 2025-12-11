idezojelek
A Helyzet

Tüntetés övcsattal

Ahol a saját családja után immár az egész társadalmat terrorizálni akaró tiszás góré megjelenik, ott tényleg úgy érzik az emberek, hogy odakint és idebent is szörnyek járnak.

Megyeri Dávid
Pottyondy Edina Magyar Péter 2025. 12. 11.
Kiváló döntést hozott a Tisza nevű, csak nevében létező párt vezére azzal, hogy a karmelita elé hirdetett tüntetést. Ezzel ugyanis több legyet is le tudott ütni egy csapásra a bádoghangú generális. Egyrészt újabb ok lesz az ivásra, helyesebben a szokásos demagóg ordibálásra. Másrészt pedig megmenekül attól a hetedhét országra szóló újabb blamázstól, hogy a végén már lasszóval kelljen fogdosni a közönséget egy újabb vidéki összeröffenésén. 

Mert el ne felejtsük megemlíteni: Péter cár ezzel a tüntetésszerűséggel, amit névleg a gyermekek védelmében hirdetett meg, elintézte, hogy ne kelljen betartania azt az ígéretét, miszerint minden háborúellenes digitális polgári körös gyűlés idején ugyanazon városban összetrombitál egy ellenrendezvényt. 

Van egy harmadik haszna is a demonstrációnak: Orbán Viktort garantáltan elkerüli, miután a miniszterelnök tudvalévően Mohácson szerepel majd az említett DPK-s eseményen. Látszólag minden fronton tiszta haszon ígérkezik tehát Magyar Péter számára, és még azt is meg lehet majd magyarázni, ha kevés lesz az érdeklődő, hiszen a mostani szombat munkanapnak minősül.

Amilyen igazságtalan azonban a világ, mégis lesznek sokan, akik megfutamodást látnak ebben az erőltetett, hajánál fogva előrángatott tüntetésféleségben. Ezek a gonoszok azt mondják: így akarta minden balosok cárja és utolsó reménysége elkerülni az újabb kudarcélményt egy ismételt néptelen gyűléssel. Sőt, még azt is felhánytorgathatják ezek a szőrszálhasogató egyének, hogy az ötletet Karácsony Gergely főpolgármestertől koppintotta, aki gondosan akkor vitt egy pénzkunyeráló levelet és tartott dörgedelmes sajtótájékoztatót a karmelita előtt, amikor biztos lehetett benne, hogy a kormányfő másutt tartózkodik. 

Óvatosságra kellene intse a brüsszelita érdekek elkötelezett kiszolgálóját az is, hogy egy Momentum nevű, szintén csak pártnak látszó társulat irgalmatlanul leégett a várbeli demonstrációs próbálkozásaival, amit ők kordonbontásnak hívtak. Figyelmeztető jel lehetne a Tisza szekta számára, hogy nevezett formáció éppen most van eltűnőben a hazai politikai életből.

További baljós előjel, hogy meglehetős fantáziátlanságról, ötlethiányról árulkodik a tüntetés témaválasztása, ami magának a pártpótléknak a kifáradására is egyértelműen rábizonyít. A gyermekvédelem ügye mindenki számára alapvetően fontos kérdéskör, ám nem ártana valami konkrétabb apropó, erős ok, ha ez ügyben tüntetni akar valaki és éppen a miniszterelnök rezidenciája előtt. Legalább a látszat ked­véért erre odafigyelhetett volna a fogyatkozó szekta vezére. Volt egyszer tavaly februárban egy balos influenszertüntetés a Hősök terén, amelynek annyi értelme volt csak, hogy kiderült pár felszólaló személyes érintettsége negatív értelemben, mert a kormányra nem sikerült semmilyen vádat rávarrni akkor sem. Az volt a bombasztikus címe, hogy Odakint most szörnyek járnak. 

Igazán nem tudjuk, milyen freudi elszólásos motivációk inspirálták a tiszás vezérürüt a tüntetés meghirdetésére, de arra kell gondolnunk: személyes érintettsége is közrejátszhatott Pottyondy Edináék gyűlöletderbijének a felmelegítési szándékában.

Egy népi javallat szerint akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. Márpedig ahol a saját családja után immár az egész társadalmat terrorizálni akaró tiszás góré megjelenik, ott tényleg úgy érzik az emberek, hogy odakint és idebent is szörnyek járnak. Az akkori feleségét, családját, gyermekeit is bántalmazó, fenyegető politikus mindenesetre a tüntetésének az emblémájával adós maradt. Mi az általa fenyítésre használt övcsatot javasoljuk.

 

               
       
       
       

Gajdics Ottó
Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás
Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt
Az elit célja a totális tudatmódosítás

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ki pórázt, ki kötelet

Apró Antal miniszteri tárcákat ajánlott a fővárosi gyárak munkásait képviselő Nagy-budapesti Központi Munkástanácsnak, Rácz Sándor csapatát nem lehetett megvásárolni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

