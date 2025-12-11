Tüntetés övcsattal

Kiváló döntést hozott a Tisza nevű, csak nevében létező párt vezére azzal, hogy a karmelita elé hirdetett tüntetést. Ezzel ugyanis több legyet is le tudott ütni egy csapásra a bádoghangú generális. Egyrészt újabb ok lesz az ivásra, helyesebben a szokásos demagóg ordibálásra. Másrészt pedig megmenekül attól a hetedhét országra szóló újabb blamázstól, hogy a végén már lasszóval kelljen fogdosni a közönséget egy újabb vidéki összeröffenésén.

Mert el ne felejtsük megemlíteni: Péter cár ezzel a tüntetésszerűséggel, amit névleg a gyermekek védelmében hirdetett meg, elintézte, hogy ne kelljen betartania azt az ígéretét, miszerint minden háborúellenes digitális polgári körös gyűlés idején ugyanazon városban összetrombitál egy ellenrendezvényt.

Van egy harmadik haszna is a demonstrációnak: Orbán Viktort garantáltan elkerüli, miután a miniszterelnök tudvalévően Mohácson szerepel majd az említett DPK-s eseményen. Látszólag minden fronton tiszta haszon ígérkezik tehát Magyar Péter számára, és még azt is meg lehet majd magyarázni, ha kevés lesz az érdeklődő, hiszen a mostani szombat munkanapnak minősül.

Amilyen igazságtalan azonban a világ, mégis lesznek sokan, akik megfutamodást látnak ebben az erőltetett, hajánál fogva előrángatott tüntetésféleségben. Ezek a gonoszok azt mondják: így akarta minden balosok cárja és utolsó reménysége elkerülni az újabb kudarcélményt egy ismételt néptelen gyűléssel. Sőt, még azt is felhánytorgathatják ezek a szőrszálhasogató egyének, hogy az ötletet Karácsony Gergely főpolgármestertől koppintotta, aki gondosan akkor vitt egy pénzkunyeráló levelet és tartott dörgedelmes sajtótájékoztatót a karmelita előtt, amikor biztos lehetett benne, hogy a kormányfő másutt tartózkodik.

Óvatosságra kellene intse a brüsszelita érdekek elkötelezett kiszolgálóját az is, hogy egy Momentum nevű, szintén csak pártnak látszó társulat irgalmatlanul leégett a várbeli demonstrációs próbálkozásaival, amit ők kordonbontásnak hívtak. Figyelmeztető jel lehetne a Tisza szekta számára, hogy nevezett formáció éppen most van eltűnőben a hazai politikai életből.