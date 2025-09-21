„De szép! Fekete öves gyűlöletkeltők tüntetnek ma, mert aggódnak a közbeszéd állapotáért”

„Balliberális aktivisták, akik magukat influenszernek, színésznek stb. nevezik, ma tüntetést rendeznek a gyűlölet – értsd a kormány – ellen. De szép. Majdnem sírok” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

Menczer Tamás szerint a tüntetés szervezői Magyar Pétert segítik (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a kezdeményezést ahhoz hasonlította, mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog.

Igaz, igaz, csak a te szádból nem túl hiteles

– jegyezte meg. Felhívta a figyelmet: a mai tüntetés színpadán az itthoni fekete öves gyűlöletkeltők közül több is randevút ad egymásnak.

„Azt írják, levegőt akarnak, ezért tüntetnek. Az jó, akkor szorgalmasan segítsétek Magyar Pétert, mert ő még a családja elől is elszívta… Dehogy fontos nektek a levegő meg a közbeszéd állapota. Politikai munkát végeztek” – állapította meg a kommunikációs igazgató.

Emlékeztetett: a tüntetés eredeti oka, hogy nem tetszett a szervezőknek a két tojás plakát, amely bemutatta, hogy Zelenszkij és Magyar Péter egyforma.

„Pedig ezt a vak is látja. Az ukrán komédiás meg a magyar ripacs olyan, mint két tojás. Az egyik már tönkretette az országát, a másik erre készül, és ezzel le is bukott. Tisza-adó, rémlik? Mint két tojás. A plakátok ezt bemutatták, és ez kiverte a biztosítékot a balliberális oldalon.”

Még a végén kiderül a Petiről az igazság. Na, azt nem lehet. Pedig kiderül. Sőt, már kiderült. Ahogy rólatok is

– mutatott rá Menczer Tamás.

Hozzátette: 203 nap múlva jön az újabb pofára esés.

Végezetül feltette a kérdést: miért nem az ellen tüntetnek, hogy a Tisza hazudott és lebukott a Tisza-adóval? Vagy ez javítja a közbeszéd állapotát?