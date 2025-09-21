Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy a héten betegeskedett, bekapott valami vírust, ami levette a lábáról. Mivel volt ideje pihenni, azon tűnődött jázmin teát kortyolva a teraszon ülve, hogy Magyar Péter vesszőfutása mikor éri el azt a pontot, hogy kénytelen lesz bedobni a törülközőt. Jól mondta a Péter, hogy ez már a végjáték.
Nincs mese, lebuktak és nem tudják már többé átverni, megvezetni az embereket. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni.
A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét. A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében például az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:
„(…) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez, és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (…) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (…)”
A Tisza Párt lejtmenetben van, ezt már csak a legelvakultabb tiszások, na és persze maga Magyar Péter nem látja. Az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.
Azonban az igazán megsemmisítő erejű pofon csütörtökön érkezett, méghozzá egyenesen Amerikából.
A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.
A kutatást végző és egyébként Trumpnak is dolgozó, John McLaughlin az eredményei alapján arra a következtetésre jutott, – amit Trump elnök esetében is látni lehetett –, hogy az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is.
Ez igazi mélyütés Magyar Péternek, mert most már nem mondhatja, hogy kizárólag a kormányközeli intézeteknél mért adatok tükrében áll csak vereségre, immár egy neves amerikai közvélemény-kutató cég is alátámasztotta, hogy vesztésre áll - gondolta magában Felhévizy és belekortyolt a forró teájába.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
…
