Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében például az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:

„(…) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez, és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (…) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (…)”

A Tisza Párt lejtmenetben van, ezt már csak a legelvakultabb tiszások, na és persze maga Magyar Péter nem látja. Az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.

Azonban az igazán megsemmisítő erejű pofon csütörtökön érkezett, méghozzá egyenesen Amerikából.