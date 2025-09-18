Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

A Fidesz–KDNP listája vezet országosan John McLaughlin amerikai közvélemény-kutató szerint, és más kutatásokkal ellentétben az elmúlt időben is ez lehetett a magyarok valós preferenciája. A Donald Trump amerikai elnöknek már több mint egy évtizede dolgozó közvélemény-kutató szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnök támogatottságából, valamint abból lehet kiolvasni, hogy a magyarok többsége a 2010 óta hatalmon lévő kormányfő újrázását valószínűsíti – írja az Index.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a portálnak közvélemény-kutatást készített John McLaughlin, a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég vezetője. A kutatásban a magyarok pártpreferenciája mellett azt is vizsgálták, mik a magyarok várakozásai a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatosan, valamint ki lehet a soron következő parlamenti választások után az ország miniszterelnöke, illetve Magyar Péterről is tettek fel kérdéseket.

Ronald Reagan önkénteséből Trump közvélemény-kutatója

John McLaughlinnak már több mint négy évtizedes szakmai tapasztalata van. Először még az 1981 és 1989 között az elnöki pozíciót betöltő Ronald Reagan korábbi republikánus politikus kampányában volt önkéntes, majd később a Magyarországon is ismert Arthur Finkelstein cégénél dolgozott.

Ismertem egy Arthur Finkelstein nevű közvélemény-kutatót, akivel jóbarátok lettünk, és több jelölt kampányában is együtt dolgoztunk

– emlékezett vissza McLaughlin, aki elmondta: egészen 2017-es haláláig barátok voltak Arthur Finkelsteinnel.

McLaughlin kilenc évet dolgozott Finkelstein cégénél, ami alatt elmondása szerint sokat tanult tőle: jó mentorának és tanárának tartja, a tőle elsajátított tudás pedig segített saját cége beindításában is. A cége, a McLaughlin & Associates az elmúlt több mint 30 évben számos republikánus jelölt kampányában vett részt, illetve 2011 óta Donald Trump amerikai elnöknek is készítenek közvélemény-kutatásokat vagy adnak tanácsot bizonyos kérdésekben. Az amerikai jobboldal mellett külföldön is részt vettek jobboldali jelöltek kampányában, még Orbán Viktor újraválasztási kampányában is adtak tanácsot.

McLaughlin Trump mindhárom elnökjelölti kampányában részt vett, és a mai napig ad tanácsot az amerikai elnöknek,

valamint Trumppal szövetséges szenátor-, képviselő- és kormányzójelöltek kampányain is dolgozik.