Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Az amerikai közvélemény-kutató szerint Magyarországon is megjelentek a „PR-kutatások”, melyek célja a választók befolyásolása.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 15:48
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
A  Fidesz–KDNP listája vezet országosan John McLaughlin amerikai közvélemény-kutató szerint, és más kutatásokkal ellentétben az elmúlt időben is ez lehetett a magyarok valós preferenciája. A Donald Trump amerikai elnöknek már több mint egy évtizede dolgozó közvélemény-kutató szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnök támogatottságából, valamint abból lehet kiolvasni, hogy a magyarok többsége a 2010 óta hatalmon lévő kormányfő újrázását valószínűsíti – írja az Index.

Budapest, 2025. március 15. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2025. március 15-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a portálnak közvélemény-kutatást készített John McLaughlin, a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég vezetője. A kutatásban a magyarok pártpreferenciája mellett azt is vizsgálták, mik a magyarok várakozásai a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatosan, valamint ki lehet a soron következő parlamenti választások után az ország miniszterelnöke, illetve Magyar Péterről is tettek fel kérdéseket.

 

Ronald Reagan önkénteséből Trump közvélemény-kutatója

John McLaughlinnak már több mint négy évtizedes szakmai tapasztalata van. Először még az 1981 és 1989 között az elnöki pozíciót betöltő Ronald Reagan korábbi republikánus politikus kampányában volt önkéntes, majd később a Magyarországon is ismert Arthur Finkelstein cégénél dolgozott.

Ismertem egy Arthur Finkelstein nevű közvélemény-kutatót, akivel jóbarátok lettünk, és több jelölt kampányában is együtt dolgoztunk

– emlékezett vissza McLaughlin, aki elmondta: egészen 2017-es haláláig barátok voltak Arthur Finkelsteinnel.

McLaughlin kilenc évet dolgozott Finkelstein cégénél, ami alatt elmondása szerint sokat tanult tőle: jó mentorának és tanárának tartja, a tőle elsajátított tudás pedig segített saját cége beindításában is. A cége, a McLaughlin & Associates az elmúlt több mint 30 évben számos republikánus jelölt kampányában vett részt, illetve 2011 óta Donald Trump amerikai elnöknek is készítenek közvélemény-kutatásokat vagy adnak tanácsot bizonyos kérdésekben. Az amerikai jobboldal mellett külföldön is részt vettek jobboldali jelöltek kampányában, még Orbán Viktor újraválasztási kampányában is adtak tanácsot.

McLaughlin Trump mindhárom elnökjelölti kampányában részt vett, és a mai napig ad tanácsot az amerikai elnöknek,

valamint Trumppal szövetséges szenátor-, képviselő- és kormányzójelöltek kampányain is dolgozik.

Ahogy a Trumppal való munkájának kezdetére visszaemlékezett, a későbbi republikánus elnök még 2011-ben kereste meg egy kollégáján keresztül, amikor Trump azt mérlegelte, hogy elinduljon-e a regnáló Barack Obama demokrata elnökkel szemben a 2012-es elnökválasztáson. Annak ellenére, hogy több héten keresztül dolgoztak Trump lehetséges kampányán, végül az akkor még ingatlanmágnásként és műsorvezetőként ismert Trump úgy döntött, még nem indul el, mivel attól tartottak, ebben az esetben valószínűleg levennék a műsorról a The Apprentice című főműsoridős realitysorozatát.

Mindezt arra alapozták, hogy a múltban így járt Steve Forbes, amikor 1996-ban és 2000-ben is megpróbálta megszerezni a republikánus elnökjelöltséget, vagy Arnold Schwarzenegger filmjeinek ismétlését is levették a műsorról, amikor az osztrák származású színész 2003-ban elindult, majd megnyerte Kalifornia kormányzói székét.

 

A kérdés, a kérdezett is számít

McLaughlin az amerikai Fordham Egyetemen szerzett mesterdiplomát pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon, amiről kiemelte, nagyon erős statisztikai tudást igényel. Tanulmányainak és Finkelsteinnek köszönhetően válhatott közvélemény-kutatóvá.

Az amerikai közvélemény-kutató úgy látja, az utóbbi időben megnőtt a közvélemény-kutatások száma, és szerinte nagyon sok az általa csak „PR-kutatásnak” nevezett, a választók befolyásolása céljából készített kutatás.

Példaként a 2024-es amerikai elnökválasztás napja előtt pár nappal közölt Des Moines Register kutatását nevezte meg, ami Iowában Kamala Harris demokrata elnökjelölt 3 százalékpontos előnyét mutatta, azonban végül Trump 13 ponttal győzött az államban. Szerinte a Des Moines Register és a többi „PR-kutatás” is online mintavétellel zajlik, a rossz adatfelvétel, valamint az adatok rossz súlyozása miatt pedig téves következtetésre juthatnak, vagy pedig céljuk eleve a közvélemény befolyásolása lehet.

Annak ellenére, hogy változott a világ és a technológia, cége továbbra is telefonos mintavétellel dolgozik, és kizárólag a választáson biztosan vagy valószínűleg részt vevők adatait veszik figyelembe.

Ezeknek az oka, hogy az online kutatásokban – ahogy rámutatott – nem súlyozzák eléggé a republikánus szavazókat, mivel ilyen mintavétellel kevesebb republikánushoz húzó szavazót tudnak elérni, ráadásul mivel szerinte Amerikában sokaknak fizetnek azért, hogy kitöltsék a kérdőíveket, ezért gyakran olyanok is részt vesznek a pártpreferenciát vizsgáló kutatásokon, akik végül el sem mennek szavazni.

Nagyon szigorú modellezést alkalmazunk, amely a tényleges preferenciákat mutatja be, és csak a valószínűsíthető szavazókat kérdezzük meg. Ha azt mondod, hogy nem fogsz szavazni, miért kellene téged kérdeznünk?

– fogalmazott McLaughlin, aki kifejtette, hogy ők nagyon szigorúan felállított és a terület egyediségét figyelembe vevő módszertan szerint dolgoznak.

Kutatásaik szerinte emiatt pontosabbak, és példaként azt említette, hogy cége már az Egyesült Államok Afganisztánból való 2021-es kivonulása után is hibahatáron belül Donald Trump országos előnyét mutatta Joe Bidennel szemben, ahogy a republikánus előválasztás során, valamint a Joe Bidennel folytatott vitáját megelőzően is.

Ez a nagyjából kétpontos előny pedig megmaradt egészen a választásokig, ahol Trump végül kétmillió szavazattal többet kapott az időközben Biden helyére lépő Kamala Harrisnél.

 

Magyarországon is megjelentek a PR-kutatások

A magyarországi felmérésükkor is a szigorú modelljük alapján végezték a mintavételt, azaz csak azok preferenciáit mérték meg, akik a választáson való részvételüket biztosra vagy inkább valószínűre mondták egy most vasárnap esedékes választáson.

McLaughlin szerint a telefonon elvégzett kutatások pontosabb eredményt mutatnak, mivel az online kérdőívek elfogultak. Bár konkrétan nem tér ki arra, hogy kikre gondol, azt jelezte, hogy 

Magyarországon is megjelentek az általa csak PR-kutatásnak nevezett, a közvélemény befolyása céljából közölt kutatások.

A közvélemény-kutató szerint Magyarországon annyival könnyebb az adatfelvétel, hogy Amerikával ellentétben idehaza szívesebben mondják el az emberek a véleményüket a közvélemény-kutatóknak, valamint eleve többen veszik fel a telefont.

Véleménye szerint azonban Magyarország sok tekintetben így is nagy hasonlóságot mutat más európai országokkal, valamint az Egyesült Államokkal: úgy látja, az emberek mindenhol békében és jólétben akarnak élni, kerülik a kockázatokat. A főbb témák szerinte az infláció, a gazdasági helyzet, a migráció, valamint az ukrajnai háború, ugyanakkor ezt az állítását a mostani kutatás helyett más cégek által nyilvánosan és nem nyilvánosan elérhető adatokra alapozta.

A mostani konkrét kutatásról elmondta, számára a legérdekesebb adat az, hogy a megkérdezettek kit szeretnének inkább miniszterelnöknek, valamint számításuk szerint ki fogja megnyerni a választásokat.

Ez egy jó, vezető indikátora annak, hogy ki nyerheti meg a választásokat

– véli az amerikai közvélemény-kutató, aki szerint az emberek gyakran nem pártokra, hanem inkább vezetőkre szavaznak, ezért is vizsgálták, hogy a pártpreferencia mellett melyik párt valószínűsíthető miniszterelnök-jelöltjét látnák szívesebben kormányfőként.

Szerinte az Orbán kontra Magyar kérdésnél nőtt is előbbi előnye, mint amikor a pártpreferenciánál a Fidesz–KDNP és a Tisza támogatottságát kérdezték,

és sokat számít az is, hogy a választók szerint mi lehet a választások kimenetele, ez véleménye szerint ugyanis azt is megmutathatja, a válaszadókat közvetlen környezetükből milyen impulzus éri. Mindezek alapján McLaughlin azt a következtetést vonta le, hogy

a Fidesz mindig is vezethetett a legutóbbi közvélemény-kutatásokban. Úgy látom, hogy ezek közül néhányban két számjegyű ez a tendencia.

Arra a kérdésre, hogy a Magyar Péter kapcsán feltett kérdéseknél nem tartja-e módszertani hibának, hogy egy, a vélt személyiségét, politikai nézetét és tapasztalatairól megfogalmazott állításokat egy kérdésként tették fel, azt mondta, hogy más, korábbi kutatásokban így jellemezték őt azok, akik nem rá szavaznak, valamint a Fidesz is így írja le a Tisza Párt elnökét, ezért azt vizsgálták, ezzel az állítással egyetértenek-e.

Hogy miért csak Magyarra tértek ki külön a kutatásban, és más lehetséges miniszterelnök-jelöltekre vagy listavezetőkre, például Orbán Viktorra, Dobrev Klárára, Nagy Dávidra vagy Toroczkai Lászlóra miért nem, azzal válaszolt, hogy a többi kutatás jelenleg Magyart és a Tisza Pártot tartja Orbán legnagyobb kihívójának, emiatt a kérdőívnél rendelkezésre álló extra kérdéseknél ezúttal őt vizsgálták.

A jövőben szívesen kérdezek más vezetőkről, mert mi, közvélemény-kutatók ezt tesszük. De most azért vizsgáltuk meg őt, mert ha megnézzük ezeket a PR-felméréseket, amik elérhetőek, ott Magyar Péter vezet

– zárta gondolatait John McLaughlin amerikai közvélemény-kutató.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

