Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Egyértelműen vezet a Fidesz egy friss amerikai közvélemény-kutató szerint

A Trumpnak is dolgozó cég felméréséből kiderül, a magyarok Orbán Viktor szeretnék miniszterelnöknek.

Magyar Nemzet
Forrás: Index2025. 09. 18. 9:45
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök.

Budapest, 2025. március 24. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott Misszióvezetői Értekezleten 2025. március 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kutatás szerint a többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt. Míg az először említett 6 százalékot, addig utóbbiak 5-5 százalékot kapnának. Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,

a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

Azok aránya, akik mást választanának vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadták a válaszadást, 19 százalék.

A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:

ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy gondolja, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont.

A gazdasági helyzetről is kérdezték az embereket: a magyarok relatív többsége úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő egy-két évben javulni fog az ország gazdasági helyzete. A válaszadók 37 százaléka véli így, míg 34 százalékuk úgy gondolja, hogy romlani fog. További 24 százalék úgy gondolja, a gazdasági helyzet nem fog változni, míg a válaszadók 5 százaléka vagy nem tudta, vagy nem válaszolt a kérdésre.

A kutatást végző John McLaughlin eredményei alapján arra a következtetésre jutott, – amit Trump elnök esetében is látni lehetett –, hogy az elfogult PR-közvélemény-kutatások alábecsülik a Fidesz és Orbán Viktor szavazatait is. Mindezt a pártok támogatottsága mellett a két valószínűsíthető miniszterelnök-jelölt közötti preferencia alapján gondolja így az amerikai közvélemény-kutató, aki szerint az is jó indikátor, hogy a magyarok várakozása szerint Orbán Viktor marad a miniszterelnök a 2026-os parlamenti választások után.
 

A magyarok szerint Magyar Péter kockázatot jelent

A közvélemény-kutató cég azt is vizsgálta, hogy mit gondolnak a magyarok a Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről megfogalmazott állításokról.

Válaszaik alapján a magyarok többsége egyetért azzal, hogy túl forrófejű, túl baloldali és túl kockázatos, a válaszadók 62 százaléka gondolja így, míg 35 százalékuk ezzel nem ért egyet.

A válaszadók többsége szintén úgy gondolja, hogy Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan), valamint, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér. Utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni vagy nem kívánt válaszolni.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

