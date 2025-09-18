Egyértelműen vezet a Fidesz egy friss amerikai közvélemény-kutató szerint

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kutatás szerint a többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt. Míg az először említett 6 százalékot, addig utóbbiak 5-5 százalékot kapnának. Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,

a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

Azok aránya, akik mást választanának vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadták a válaszadást, 19 százalék.

A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:

ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy gondolja, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont.

A gazdasági helyzetről is kérdezték az embereket: a magyarok relatív többsége úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő egy-két évben javulni fog az ország gazdasági helyzete. A válaszadók 37 százaléka véli így, míg 34 százalékuk úgy gondolja, hogy romlani fog. További 24 százalék úgy gondolja, a gazdasági helyzet nem fog változni, míg a válaszadók 5 százaléka vagy nem tudta, vagy nem válaszolt a kérdésre.