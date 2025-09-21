Így segítik a balos megmondóemberek Magyar Pétert: NoÁr és Pottyondy is tüntet a Hősök terén + videó

Este tüntetést tartanak a Hősök terén balliberális megmondóemberekkel, színészekkel és influenszerekkel Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel, melyet a Loupe színházi társulás szervez.

A tüntetést szervező Loupe társulás tagjai (Forrás: Facebook)

A csoportot olyan színészek és művészek alkotják, mint Molnár Áron „noÁr”, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal, de a szervezők között található a mérsékelt sikernek örvendő alternatív zenekar, az Esti Kornél is.

A tüntetés szervezője az ATV-ben azt mondta, hogy akkor döntöttek a tüntetés mellett, amikor meglátták a Zelenszkij–Magyar Péter plakátokat. Horváth János Antal szerint ezek a plakátok már olyan mélységét mutatják a közbeszédnek és a közterek felhasználásának, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A köztéri hirdetések valójában arról szólnak, hogy a Tisza Brüsszel háborúpárti politikáját követi, és Magyar Péter pártelnök, uniós parlamenti képviselő körül több ukrán titkosszolgálati szálra derült fény.

Védelem alatt az ukránpártiak

Mint emlékezetes, a Magyar Pétert Kárpátalján kísérgető Tseber Roland Ivanovics egyértelműen kötődik a globalista körökhöz. A saját bevallása szerint is volt már egyébként diplomáciai misszión Magyarországon. A férfi kifejezetten egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban. Ez kezdetben Mesterházi Attilát és a Momentumot jelentette, azonban később megjelent a színen Magyar Péter.

A férfi az óellenzék bukása után az új szereplő felé fordította a figyelmét, és végigkísérte Magyar Pétert a kárpátaljai látogatása során.

Az azonban jól látható, hogy Tseber nem egy átlagos ukrán ember, és több mint egy helyi politikus. Magyarországon ukránbarát ellenzéket toboroz, míg Németországban fegyverekről tárgyal, mindezt pedig az ukrán kormány tudtával és áldásával teszi. A férfit egyébként Magyarországról ki is tiltották, az ezzel kapcsolatos információk azonban nemzetbiztonsági okok miatt titkosak.

Tseber mellett a Tisza-elnök embere, a nyilvános rendezvényen, törvénytelenül fegyvert viselő és viszkető tenyeréről értekező Ruszin-Szendi Romulusz a másik kapocs Ukrajnához. Ruszin-Szendi kulcsfigura a Tisza Párt és az ukrán titkosszolgálat összejátszásában. Ő maga mondta el, hogy neki megvan az összes fontos ukrán telefonszám. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata feltárta, hogy

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Ezenkívül a Mandiner riporterét lökdöső tokatábornok Holló István letartóztatott ukrán állampolgárral, ukrán kémmel bizalmas viszonyban volt.

A gyűlölködő Pottyondy kéri számon a visszafogott közbeszédet

Pottyondy Edina, a tavalyi influenszertüntetés egyik fő felszólalója most is jelezte, hogy részt vesz az eseményen, mivel meg szeretné védeni a közbeszédet. Korábbi kijelentései azonban aligha tekinthetők a közbeszéd színvonalának megőrzéséért folytatott tevékenységnek. Egy korábbi demonstráción kijelentette: „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”, de Orbán Viktort is nevezte „kifejezetten veszélyes szociopatának” és „hippi Hitlernek”. Nála az emelkedett közbeszéd részét képezték az olyan frázisok, mint a „csicskafasiszták”, valamint hogy a magyar kormányfő „az unió szőrös és büdös segglyuka”. Pottyondy régebben kifejezte, hogy a miniszterelnök „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”. A Fidesz-szavazókról és Orbán Viktorról úgy nyilatkozott: „március 15-én a szokásos nyugdíjashadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, de azt is kijelentette, hogy

nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt,

illetve hogy „a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.