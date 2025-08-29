Molnár ÁronNagy JánosNoÁr

Molnár Áron nem jó emberbe kötött bele, Nagy János hamar helyre tette a Tisza kedvencét

NoÁr ismét politikai akcióba kezdett: közösségi oldalán támadta Nagy János tanévnyitó beszédét, ahol a kormánybiztos a fiatalok felelősségéről és a magyar jövő alakításáról szólt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 20:32
Forrás: Molnár Áron Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Molnár (a „NoÁr a mozgalom neve”) Áron, színész és politikai aktivista meglehetősen visszatetsző akcióval zárta a hetet: közösségi oldalán támadta Nagy Jánost, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt, aki a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnázium pénteki tanévnyitójának egyik felszólaló vendégeként tartott beszédében a fiatalok felelősségéről és Magyarország jövőjéről beszélt.

Budapest, 2025. augusztus 29. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszédet mond a baptista iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnáziumban Budapesten 2025. augusztus 29-én. MTI/Balogh Zoltán
Nagy János (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A „vita” Molnár Áron saját videós bejegyzése alatt robbant ki, ahol uszító hangvétellel próbálta hitelteleníteni Nagy János szavait. Az államtitkár rövid válaszában higgadtan és tényszerűen ismertette mondandóját, és a teljes beszédét is elérhetővé tette közösségi oldalán, fényképekkel kiegészítve a bejegyzést.

 

Molnár Áron „NoÁrra” azonban ismét nem hatottak a tények, kitartott a hergelés mellett, ahelyett, hogy az államtitkár beszédének mondanivalóját vizsgálta volna meg. 

Nagy János fiataloknak mondott beszédében a nemzeti összetartozás és a következő nemzedék felelőssége állt a középpontban, amelyet természetesen csak kormánypropagandaként lehet értelmezni a baloldali aktivista szerint. Nem először fordul elő, hogy Molnár Áron, a Tisza Párt szimpatizánsa a kormány ellen hergelt

Borítókép: NoÁr megint a kormány ellen hergel (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu