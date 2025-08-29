Molnár Áron nem jó emberbe kötött bele, Nagy János hamar helyre tette a Tisza kedvencét

Molnár (a „NoÁr a mozgalom neve”) Áron, színész és politikai aktivista meglehetősen visszatetsző akcióval zárta a hetet: közösségi oldalán támadta Nagy Jánost, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt, aki a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnázium pénteki tanévnyitójának egyik felszólaló vendégeként tartott beszédében a fiatalok felelősségéről és Magyarország jövőjéről beszélt.

Nagy János (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A „vita” Molnár Áron saját videós bejegyzése alatt robbant ki, ahol uszító hangvétellel próbálta hitelteleníteni Nagy János szavait. Az államtitkár rövid válaszában higgadtan és tényszerűen ismertette mondandóját, és a teljes beszédét is elérhetővé tette közösségi oldalán, fényképekkel kiegészítve a bejegyzést.

Molnár Áron „NoÁrra” azonban ismét nem hatottak a tények, kitartott a hergelés mellett, ahelyett, hogy az államtitkár beszédének mondanivalóját vizsgálta volna meg.

Nagy János fiataloknak mondott beszédében a nemzeti összetartozás és a következő nemzedék felelőssége állt a középpontban, amelyet természetesen csak kormánypropagandaként lehet értelmezni a baloldali aktivista szerint. Nem először fordul elő, hogy Molnár Áron, a Tisza Párt szimpatizánsa a kormány ellen hergelt.

Borítókép: NoÁr megint a kormány ellen hergel (Forrás: Facebook)