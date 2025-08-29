Nagy János: A fiatalokon múlik, hogy magunk vagy mások alakítják a magyar jövőt

„Két lehetőségünk van, vagy a magyarok, a magyar fiatalok rendezik be a saját jövőjüket, végső soron Magyarország jövőjét a maguk akarata és a maguk értékrendszere szerint, vagy pedig megteszik ezt mások a saját gusztusuknak vagy gusztustalanságuknak megfelelően. […] Tudjuk, mert megtanultuk, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek, ahogyan Dobó kapitányok mellett Hegedűs hadnagyok is” – fogalmazott Nagy János.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszédet mond a baptista iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnáziumban Budapesten 2025. augusztus 29-én.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ha hagynánk, hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket, akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye sem istennek, sem nemzetnek, sem családnak – tette hozzá. A politikus úgy vélekedett: ahhoz, hogy az ember maga írhassa a saját vallási vagy nemzeti közössége jövőjét, elsősorban erő kell. Vannak országok, amelyek népességükre, területi nagyságukra vagy hadseregükre támaszkodhatnak, nekünk, magyaroknak van viszont szorgalmunk kitartásunk és hitünk – fogalmazott. Ez tartotta meg a magyar nemzetet az elmúlt évszázadokban, és ez fogja megtartani a jövő századokban is – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy nyugaton divat a kereszténységet avítt, poros dolognak tartani, ám Magyarországon a keresztyénség nem a múlt egy elfeledett darabja, hanem a jövő fundamentuma, a Magyarországi Baptista Egyház pedig gyakorlott közösség. A szeretetszolgálatról a köznevelésről és a szakképzésről is ismeri az egyházat a világ, és az olyan nagyszerű iskolákról, mint a Kőrösi gimnázium, ami az egyházi intézmények között az első helyet szerezte meg a gimnáziumok rangsorában – emelte ki.

Felidézte, hogy Kőrösi Csoma Sándor feltette az életét a magyar őshaza megtalálására. Ebben nem járt sikerrel, de hidat és utat nyitott a keletieknek nyugat felé és ezzel elérte élete célját. A tibeti-angol szótár megalkotásával rávilágított a legkeletibb nyugati nép, egyben a legnyugatibb keleti nép küldetésére is.

A magyarok küldetése ugyanis nem más, minthogy közvetítők, összekötő találkozási pont legyenek a zavaros világban Kelet és Nyugat között. Különösen most, amikor Kelet és Nyugat egymásnak feszül és végeláthatatlan háborúban áll, és amikor ismét az a veszély fenyeget, hogy blokkokba rendeződik a világ

– mondta beszédében Nagy János.