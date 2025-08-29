Magyar HonvédségKincsem Honvédelmi Parkbunkerharcszimulátorlövészet

Megnyílt hazánk első honvédelmi kalandparkja

A parkban lehetőség van airsoft lövészetre, épület- és bunkerharcra, van taktikai zipline, drónpálya, valamint homokfutók, akadálypályák és köteles ereszkedés is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 17:48
Oravecz Kristóf százados, a kalandpark egyik kiképzője (j2) és Bartók Marcell, a kalandpark projektvezetője (j) Magyarország első honvédelmi kalandparkja, a Kincsem Honvédelmi Park megnyitóján a X. kerületi Fehér úton 2025. augusztus 29-én. A hathektáros területet a Kincsem Park bocsátotta rendelkezésre, és mintegy háromnegyed év alatt készült el a katonai kalandpark, ahol húsz állomáson kínálnak katonai szimulációkat kicsiknek és nagyoknak. (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Megnyílt pénteken Magyarország első honvédelmi kalandparkja, a Kincsem Honvédelmi Park a fővárosban, a X. kerületi Fehér úton. Az érdeklődők a Kiképzés katonai és sportreality kiképzőivel és versenyzőivel próbálhatták ki a park attrakcióit.

Budapest, 2025. augusztus 29. Magyarország első honvédelmi kalandparkja, a Kincsem Honvédelmi Park a megnyitója napján a X. kerületi Fehér úton 2025. augusztus 29-én. A hathektáros területet a Kincsem Park bocsátotta rendelkezésre, és mintegy háromnegyed év alatt készült el a katonai kalandpark, ahol húsz állomáson kínálnak katonai szimulációkat kicsiknek és nagyoknak. MTI/Purger Tamás
Magyarország első honvédelmi kalandparkja, a Kincsem Honvédelmi Park a megnyitója napján a X. kerületi Fehér úton (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bartók Marcell, a park projektvezetője a megnyitón elmondta:

a Magyar Honvédség folyamatosan fejlődik, az új eszközök mellett változik a kapcsolata a társadalommal, és keresi az új lehetőségeket, hogy élményszerűen bemutathassa a hadsereget.

Hozzátette: a Bálna Honvédelmi Központban már megnyílt egy beltéri élményközpont, a most megnyitott Kincsem Honvédelmi Park pedig egy kültéri élményközpont, ahol húsz állomáson kínálnak katonai szimulációkat kicsiknek és nagyoknak. 

Elmondta: a hathektáros területet a Kincsem Park bocsátotta rendelkezésükre, és mintegy háromnegyed év alatt készült el a katonai kalandpark.

Hozzátette, hogy a parkban kicsik és nagyok is megtalálják a szórakozást: van külön gyerekrészleg, ahol akár 4-5 éves kortól ki lehet próbálni a katonai játszóteret, lehet lőni Nerf fegyverekkel, van buggypálya és akadálypálya is.

Található a parkban Gripen-szimulátor, és a honvédség összes eszközét ki lehet próbálni VR-eszközön.

A nagyobbakat katonai aréna is várja, ahol többek között drónt kell reptetni. Bartók Marcell felhívta a figyelmet arra, hogy a parkban minden szimulált, csak Nerf vagy airsoft fegyvereket használnak. A parkban lehetőség van airsoft lövészetre, épület- és bunkerharcra, van taktikai zipline, drónpálya, valamint homokfutók, akadálypályák, köteles ereszkedés.

A parkot jelképesen az egyik kiképző, Oravecz Kristóf százados lövése nyitotta meg.

Borítókép: Oravecz Kristóf százados, a kalandpark egyik kiképzője (j2) és Bartók Marcell, a kalandpark projektvezetője (j) Magyarország első honvédelmi kalandparkja, a Kincsem Honvédelmi Park megnyitóján a X. kerületi Fehér úton 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI / Purger Tamás)

 

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

