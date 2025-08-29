Tisza-adóSzalay-Bobrovnicky KristófTisza PártMagyar HonvédségszjaMagyar Péter

Súlyos veszteséget hozna a katonáknak a Magyar Péterék szja-emelése

A Tisza-terv értelmében a katonáknak is fizetniük kellene, ha a Tisza lehetőséget kapna arra, hogy bevezesse a többsávos szja-t.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 15:25
Illusztráció Forrás: MTI
„A Tisza Párt 2026-ban fejenként évi félmillió forinttal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer forinttal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel” – mutatott rá Facebook-posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Amint lapunk is beszámolt róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: MTI)

 

 

