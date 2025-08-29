Lekváros kenyér helyett Otthon start – Menczer odaszúrt Magyar Péternek + videó

Ha nem kaptál lekváros kenyér mellé budai villát, akkor az Otthon start neked szól – mondja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra az interjúra utalt, amelyet a HVG készített Magyar Péterrel. A cikk legszebb momentuma minden bizonnyal az a gyerekkori történet volt, amely arról szól, hogy Magyar Péter hogyan finanszírozta az életét, miután tizennyolc évesen elköltözött otthonról.

Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, nyolc-tíz éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. Tizennyolc éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást

– idézte fel a Tisza Párt elnöke, aki arról is beszélt, hogy később ezt az ingatlant adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni, az egyetem szomszédságába.

Menczer Tamás felhívta a figyelmet: mindegy, hány évesek vagyunk, mindegy, hol élünk, ha meg akarjuk vásárolni az első házunkat, akkor az Otthon start nekünk szól.