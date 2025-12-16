vasútközlekedésMÁV

Előkerültek a számok, kiderült mennyit késtek a vonatok. Az is tudható, hogy hány halálos gázolás történt

Továbbra is érvényes a nyáron bevezetett késési biztosítás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 13:55
Érdemi javulás a székesfehérvári, a nagykanizsai és a tapolcai vonalon, vágányzár miatti visszaesés a ceglédi viszonylaton Forrás: Facebook / MÁV
Kétarcú eredményt hozott a téli menetrendváltás előtti utolsó hónap menetrendszerűségi statisztikája. Egyfelől beértek a székesfehérvári, a tapolcai és a nagykanizsai vonalakon végrehajtott pályakarbantartási beruházások, amelyek ma már a pontossági adatok nagyfokú javulásában is megmutatkoznak. Másfelől azonban rontotta a hónap menetrendszerűségét a 100a vonalon – Cegléd környékén – tartott pályakarbantartás: a munkálatok idejére tervezett vágányzári menetrend ugyanis túlságosan feszesnek bizonyult, így a járatok jelentős része itt csak késéssel tudott közlekedni – közölte a MÁV-csoport.

A két hatás eredője, hogy a MÁV-csoport személyszállító vonatainak pontossága novemberben 76,66 százalékon alakult. Ez két százalékkal ugyan elmarad az előző hónapban mérttől, de négy százalékkal így is kedvezőbb a tavaly novemberi pontossági adatoknál, ami összességében az úgynevezett lassújelek (a vasúti sebességkorlátozások) felszámolásáért tett erőfeszítések létjogosultságát mutatja.

Az említett székesfehérvári, tapolcai és nagykanizsai vasútvonalak javuló menetrendszerűségében nemcsak a lassújelek feloldása – a 30a vasútvonal esetében a pályasebesség 160 km/órásra emelése – játszott meghatározó szerepet, hanem a nagy teljesítményű mozdonyok egyre nagyobb arányú üzembe állása is.

A rákosrendezői és több 71-es vonali lassújel megszűnését követően több mint hét százalékkal tudott javulni a veresegyházi vonal menetrendszerűsége. 

– A várakozásainknak megfelelően ugyancsak enyhe javulás következett be a pécsi vonalon, a Mecsek és Somogy IC-ket ugyanis szintén már túlnyomórészt nagy teljesítményű mozdonyok vontatják. E vonalak menetrendszerűségének javulása – a csatlakozási rendszerek miatt – a környező vonalakra is pozitív hatást gyakorol – írták.

A húsz perc feletti késések aránya 6,5-ről négy százalék-ra csökkent tavaly novemberhez képest – természetesen ezek mindegyikére érvényes a MÁV-csoport nyáron bevezetett késési biztosítása, amely révén a jegyár felét visszafizetik utasaiknak.

 

MÁV: változik a menetrendi struktúra vágányzárok idején

Novemberben is folytatódott a legtöbb késést kiváltó lassújelek felszámolása. Ez hosszabb távon jótékony hatással van a pontosságra, rövid távon azonban ronthatja a menetrendszerűséget. A már említett, 100a vonalon tartott vágányzár különösen sok késést okozott az utasoknak novemberben, amit épp hazánk legforgalmasabb IC-viszonylata, a szegedi Napfény IC sínylett meg leginkább. A jövőben – hasonló vágányzárak esetén – lazább menetrendi struktúrákat alakítanak ki. A jelentősebb munkálatok, például az Albertirsa–Cegléd vágányzár befejezésével és a Keleti pályaudvari sebesség-visszaemelésével ugyanakkor országszerte további érdemi javulás kezdődött a vonatok pontosságában.

– Nem mehetünk el szó nélkül a szomorú tény mellett, hogy az elmúlt hónapban mintegy 15 halálos gázolás történt, amelyek hátterében részben öngyilkossági szándék, részben puszta figyelmetlenség állt. A győri, a miskolci és a szegedi vasútvonalakon átlagosan kéthetente történik ilyen – a vasútnak fel nem róható – baleset – olvasható a közleményben. 

A HÉV még a 2024. novemberi 99,65 százalékhoz képest is tudott javítani néhány század százalékot, ugyanakkor az autóbuszok menetrendszerűsége elmaradt a korábbi eredményektől. A regionális és távolsági járatok néhány tizedszázalékos romlását elsősorban az utascsereidők növekedése okozta a megállókban, a budapesti agglomerációs járatok több mint öt százalékpontos negatív változását pedig a MAN CNG autóbuszok meghibásodása okozta – ezek ugyanakkor garanciális hibák, amelyeket decemberre sikerült elhárítani. A vármegye- és országbérletek eladásai a tavalyi év azonos hónapja óta további öt-hét százalékkal növekedtek.

 

