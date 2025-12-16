msúszaz év sportolójagála

Ismert az összes jelölt, elindult a szavazás 2025 legjobb sportolóira!

Kedden további öt kategória jelöltjeit hozták nyilvánosságra, így minden jelölt ismert már, és a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai megkezdhetik a szavazást 2025 legjobb sportolóira. A győzteseket kihirdető Nemzeti Sport Gála január 12-én az Operaházban lesz.

2025. 12. 16. 14:15
A tavaly az év férfi sportolójának megválasztott úszó, Kós Hubert is ott van a Nemzeti Sport Gála jelöltjei között. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Négy kategóriában már hétfőn közzétették a tízes listákat, így kedden az addig nem ismert öt névsort hozták nyilvánosságra. Ezzel megkezdődött a szavazás, az MSÚSZ tagjai az idén 68. alkalommal adhatják le voksaikat. A győzteseket a Nemzeti Sport Gálán ismerhetik meg a szurkolók.

A Nemzeti Sport Gála helyszíne a Magyar Állami Operaház lesz 2026. január 12-én
A Nemzeti Sport Gála helyszíne a Magyar Állami Operaház lesz  2026. január 12-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Így zajlik majd a szavazás a Nemzeti Sport Gála előtt

Az újságírók öt kategóriában – az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év edzője, az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye), az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) – szavazhatnak, 2026. január 2. 11 óráig. Akkor sajtótájékoztatón jelentik be a kategóriák legjobb három jelöltjét, majd újraindul a verseny, de már csak az egyes kategóriák első három helyezettjére lehet majd szavazni. 

A második körös szavazás január 12-én, a gála kezdetekor zárul le.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.

 

A szurkolók is voksolhatnak

Az MSÚSZ hatodik alkalommal díjazza az Év sportpillanatát is az M4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén január 3-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke kedden, az M4 Sporton bejelentette, hogy a díjátadó a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ezúttal jótékonysági célokat is szolgál majd: az MSÚSZ a Magyar Birkózó Szövetséggel együttműködve a sóvidéki birkózóklubok javára gyűjt adományokat.

Az esemény két nagykövete Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó, valamint Détári Lajos korábbi 61-szeres magyar és hétszeres világválogatott labdarúgó lesz.

A tízes listák

Az Év sportolója címre jelöltek a hagyományos csapatsportágak kategóriában

  • aerobik-válogatott
  • az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata
  • férfi-jégkorongválogatott
  • női kézilabda-válogatott
  • a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata
  • férfi-vízilabdaválogatott
  • női vízilabda-válogatott
  • a Ferencváros labdarúgócsapata
  • férfi-kézilabdaválogatott
  • női röplabda-válogatott

Az Év női sportolója címre jelöltek

  • Csikós Zsóka (kajakos)
  • Fábián Bettina (úszó)
  • Guzi Blanka (öttusázó)
  • Jászapáti Petra (rövidpályás gyorskorcsolyázó)
  • Keszthelyi Rita (vízilabdázó)
  • Márton Luana (tekvandós)
  • Márton Viviana (tekvandós)
  • Özbas Szofi (cselgáncsozó)
  • Takács Boglárka (atléta, sprinter)
  • Törőcsik Zsófia (búvárúszó)

Az Év fogyatékos csapata címre jelöltek

  • asztalitenisz vegyes páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
  • férfi asztalitenisz páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Szendi János)
  • férfi atlétaváltó (MSZSZ, Velkey-Guth Ádám, Fekete Ákos, Mezei Gergő, Zilaj Csaba)
  • hófutó vegyes váltó (MSOSZ, Szóráth Sándor, Sándor Béla, Kollarics Hajnalka Vivien, Gerbosics Kitti)
  • kerekesszékes vívóválogatott (MPB, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Nádasdy Anna, Zsombok Helga)
  • labdarúgócsapat (MSOSZ, Szűcs Norbert, Hegyi István, Herendi Ferenc, Kovács Mihály, Szabó József, Lengyel Zoltán, Rácz Bálint, Bolla Márk, Berezvai István, Bakacs Dániel, Berezvai Tamás, Pogonyi Attila, Girhiny Ödön, Dimák Zsolt)
  • szervátültetett röplabda-válogatott (MSZSZ, Almagro Carmen, Andrási Miklós, Csengődi Éva, Fekete Ákos, Gere József, Gyöngyösi Attila, Orbán Attila, Quittner Péter, Somogyi Farkas Tamás, Somogyi Farkas Pál. Szendi János)
  • tájfutó férfi váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Mihályi Ferenc)
  • tájfutó sprint vegyes váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Szabó Nóra, Szűcs Nikolett)
  • ülőröplabda női válogatott (MPB)

Az Év fogyatékos női sportolója címre jelöltek

  • Biatovszki Mira (MHSSZ, sportlövészet)
  • Boros Tamara (MHSSZ, úszás)
  • Ekler Luca (MPB, atlétika)
  • Gál Nikolett (MHSSZ, atlétika)
  • Gyurkó Alexandra (MSZSZ, úszás)
  • Jakucs Edina (MSZSZ, asztalitenisz)
  • Kákosy Olívia (MPB, karate)
  • Kispataki Szilvia (MSZSZ, darts)
  • Kollarics Hajnalka Viven (MSOSZ, hófutás)
  • Konkoly Zsófia (MPB, úszás)

Az Év sportolója címre jelöltek az egyéni sportágak csapatai kategóriában

  • férfi 4×400m-es síkfutó váltó (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila)
  • férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence)
  • férfi kajak négyes 500 méter (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor)
  • férfikardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
  • férfi kenu négyes 500 méter (Fejes Dániel, Hajdu Jonatán, Juhász István, Kollár Kristóf)
  • férfi-párbajtőrcsapat (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely)
  • férfitőrcsapat (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)
  • női kajak négyes 500 méter (Fojt Sára, Kőhalmi Emese, Pupp Noémi, Újfalvi Laura)
  • nyíltvízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)
  • tenisz, női páros (Babos Tímea, Luisa Stefani)

Az Év edzője címre jelöltek

  • Bob Bowman (úszás, Kós Hubert edzője)
  • Cseh Sándor (vízilabda, a női válogatott szövetségi kapitánya)
  • Demeter Irén (kajak, Kopasz Bálint edzője)
  • Gombos Dániel (kajak, Kiss Péter Pál edzője)
  • Per Johansson (kézilabda, a Győri Audi ETO KC női csapatának edzője)
  • Kutasi Gergely (úszás, a nyíltvízi úszócsapat tagjainak edzője)
  • Suvi Mikkonen (tekvondó, a Márton ikrek edzője)
  • Mórocz István, Tóth Petra (kajak, Csikós Zsóka edzői)
  • Nyéki Balázs (vízilabda, a Ferencváros férfi csapatának edzője)
  • Szirmai Benedek (vívás, a férfi tőrválogatott edzője)

Az Év fogyatékos férfi sportolója címre jelöltek

  • Bohn Zsombor (MSOSZ, gyorskorcsolya)
  • Földi Bence (MHSSZ, kerékpár)
  • Kertész Róbert (MPB, ülőröplabda)
  • Kiss Péter Pál (MPB, kajak-kenu)
  • Máthé Gábor (MHSSZ, tenisz)
  • Mezei Gergő (MSZSZ, atlétika)
  • Mihálovits Tamás (MSZSZ, atlétika)
  • Osváth Richárd (MPB, kerekesszékes vívás)
  • Szóráth Sándor (MSOSZ, hófutás)
  • Velkey-Guth Ádám (MSZSZ, atlétika)

Az Év férfi sportolója címre jelöltek

Az Év sportpillanata

  • A férfi-jégkorongválogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban
  • A Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben
  • Az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba
  • Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt
  • Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”
  • Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton
  • Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal
  • Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben
  • Szoboszlai Dominik az Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja
  • Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni, lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban

 

