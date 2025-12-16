Ismert az összes jelölt, elindult a szavazás 2025 legjobb sportolóira!

Négy kategóriában már hétfőn közzétették a tízes listákat, így kedden az addig nem ismert öt névsort hozták nyilvánosságra. Ezzel megkezdődött a szavazás, az MSÚSZ tagjai az idén 68. alkalommal adhatják le voksaikat. A győzteseket a Nemzeti Sport Gálán ismerhetik meg a szurkolók.

A Nemzeti Sport Gála helyszíne a Magyar Állami Operaház lesz 2026. január 12-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Így zajlik majd a szavazás a Nemzeti Sport Gála előtt

Az újságírók öt kategóriában – az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év edzője, az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye), az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) – szavazhatnak, 2026. január 2. 11 óráig. Akkor sajtótájékoztatón jelentik be a kategóriák legjobb három jelöltjét, majd újraindul a verseny, de már csak az egyes kategóriák első három helyezettjére lehet majd szavazni.

A második körös szavazás január 12-én, a gála kezdetekor zárul le.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.

A szurkolók is voksolhatnak

Az MSÚSZ hatodik alkalommal díjazza az Év sportpillanatát is az M4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén január 3-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke kedden, az M4 Sporton bejelentette, hogy a díjátadó a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ezúttal jótékonysági célokat is szolgál majd: az MSÚSZ a Magyar Birkózó Szövetséggel együttműködve a sóvidéki birkózóklubok javára gyűjt adományokat.

Az esemény két nagykövete Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó, valamint Détári Lajos korábbi 61-szeres magyar és hétszeres világválogatott labdarúgó lesz.