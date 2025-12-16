Ismert az összes jelölt, elindult a szavazás 2025 legjobb sportolóira!

A tízes listák
Az Év sportolója címre jelöltek a hagyományos csapatsportágak kategóriában
- aerobik-válogatott
- az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata
- férfi-jégkorongválogatott
- női kézilabda-válogatott
- a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata
- férfi-vízilabdaválogatott
- női vízilabda-válogatott
- a Ferencváros labdarúgócsapata
- férfi-kézilabdaválogatott
- női röplabda-válogatott
Az Év női sportolója címre jelöltek
- Csikós Zsóka (kajakos)
- Fábián Bettina (úszó)
- Guzi Blanka (öttusázó)
- Jászapáti Petra (rövidpályás gyorskorcsolyázó)
- Keszthelyi Rita (vízilabdázó)
- Márton Luana (tekvandós)
- Márton Viviana (tekvandós)
- Özbas Szofi (cselgáncsozó)
- Takács Boglárka (atléta, sprinter)
- Törőcsik Zsófia (búvárúszó)
Az Év fogyatékos csapata címre jelöltek
- asztalitenisz vegyes páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
- férfi asztalitenisz páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Szendi János)
- férfi atlétaváltó (MSZSZ, Velkey-Guth Ádám, Fekete Ákos, Mezei Gergő, Zilaj Csaba)
- hófutó vegyes váltó (MSOSZ, Szóráth Sándor, Sándor Béla, Kollarics Hajnalka Vivien, Gerbosics Kitti)
- kerekesszékes vívóválogatott (MPB, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Nádasdy Anna, Zsombok Helga)
- labdarúgócsapat (MSOSZ, Szűcs Norbert, Hegyi István, Herendi Ferenc, Kovács Mihály, Szabó József, Lengyel Zoltán, Rácz Bálint, Bolla Márk, Berezvai István, Bakacs Dániel, Berezvai Tamás, Pogonyi Attila, Girhiny Ödön, Dimák Zsolt)
- szervátültetett röplabda-válogatott (MSZSZ, Almagro Carmen, Andrási Miklós, Csengődi Éva, Fekete Ákos, Gere József, Gyöngyösi Attila, Orbán Attila, Quittner Péter, Somogyi Farkas Tamás, Somogyi Farkas Pál. Szendi János)
- tájfutó férfi váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Mihályi Ferenc)
- tájfutó sprint vegyes váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Szabó Nóra, Szűcs Nikolett)
- ülőröplabda női válogatott (MPB)
Az Év fogyatékos női sportolója címre jelöltek
- Biatovszki Mira (MHSSZ, sportlövészet)
- Boros Tamara (MHSSZ, úszás)
- Ekler Luca (MPB, atlétika)
- Gál Nikolett (MHSSZ, atlétika)
- Gyurkó Alexandra (MSZSZ, úszás)
- Jakucs Edina (MSZSZ, asztalitenisz)
- Kákosy Olívia (MPB, karate)
- Kispataki Szilvia (MSZSZ, darts)
- Kollarics Hajnalka Viven (MSOSZ, hófutás)
- Konkoly Zsófia (MPB, úszás)
Az Év sportolója címre jelöltek az egyéni sportágak csapatai kategóriában
- férfi 4×400m-es síkfutó váltó (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila)
- férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence)
- férfi kajak négyes 500 méter (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor)
- férfikardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
- férfi kenu négyes 500 méter (Fejes Dániel, Hajdu Jonatán, Juhász István, Kollár Kristóf)
- férfi-párbajtőrcsapat (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely)
- férfitőrcsapat (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)
- női kajak négyes 500 méter (Fojt Sára, Kőhalmi Emese, Pupp Noémi, Újfalvi Laura)
- nyíltvízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)
- tenisz, női páros (Babos Tímea, Luisa Stefani)
Az Év edzője címre jelöltek
- Bob Bowman (úszás, Kós Hubert edzője)
- Cseh Sándor (vízilabda, a női válogatott szövetségi kapitánya)
- Demeter Irén (kajak, Kopasz Bálint edzője)
- Gombos Dániel (kajak, Kiss Péter Pál edzője)
- Per Johansson (kézilabda, a Győri Audi ETO KC női csapatának edzője)
- Kutasi Gergely (úszás, a nyíltvízi úszócsapat tagjainak edzője)
- Suvi Mikkonen (tekvondó, a Márton ikrek edzője)
- Mórocz István, Tóth Petra (kajak, Csikós Zsóka edzői)
- Nyéki Balázs (vízilabda, a Ferencváros férfi csapatának edzője)
- Szirmai Benedek (vívás, a férfi tőrválogatott edzője)
Az Év fogyatékos férfi sportolója címre jelöltek
- Bohn Zsombor (MSOSZ, gyorskorcsolya)
- Földi Bence (MHSSZ, kerékpár)
- Kertész Róbert (MPB, ülőröplabda)
- Kiss Péter Pál (MPB, kajak-kenu)
- Máthé Gábor (MHSSZ, tenisz)
- Mezei Gergő (MSZSZ, atlétika)
- Mihálovits Tamás (MSZSZ, atlétika)
- Osváth Richárd (MPB, kerekesszékes vívás)
- Szóráth Sándor (MSOSZ, hófutás)
- Velkey-Guth Ádám (MSZSZ, atlétika)
Az Év férfi sportolója címre jelöltek
Az Év sportpillanata
- A férfi-jégkorongválogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban
- A Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben
- Az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba
- Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt
- Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”
- Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton
- Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal
- Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben
- Szoboszlai Dominik az Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja
- Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni, lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban
