Kedden indul a szavazás 2025 legjobb sportolóira – íme, az első jelöltek!

Hagyományosan az újév elején díjazzák az előző esztendő legjobbjait. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) jövőre január 12-én, az Operaházban rendezi meg a Nemzeti Sport Gála díjátadóját, amelyet az M4 Sport élőben közvetít majd.
Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála két nagykövete
Kedden elindul az internetes szavazás 2025 legjobb sportolóira, az MSÚSZ tagjai 68. alkalommal voksolhatnak. Ezt megelőzően még ismertetik a kilenc kategória tízes listáit, az első részletet hétfőn közölték.
Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton elmondta, hogy újdonságként tíz nappal a gála előtt kialakul az első három sorrendje, és rájuk újra lehet majd szavazni. A második körös voksolás egészen a gála kezdetéig tart majd.
Kiderült az is, hogy az esemény nagykövete Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó és Détári Lajos hétszeres világválogatott labdarúgó lesz.
A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.
A december 15-én kihirdetett tízes listák
Az Év női sportolója címre jelöltek
Az Év fogyatékos csapata címre jelöltek
Az Év fogyatékos női sportolója címre jelöltek
