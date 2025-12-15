Kedden indul a szavazás 2025 legjobb sportolóira – íme, az első jelöltek!

Hagyományosan az újév elején díjazzák az előző esztendő legjobbjait. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) jövőre január 12-én, az Operaházban rendezi meg a Nemzeti Sport Gála díjátadóját, amelyet az M4 Sport élőben közvetít majd.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, az esemény nagykövete, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Kutas István, a Magyar Bankholding kommunikációs ügyvezető igazgatója és Détári Lajos hatvanegyszeres válogatott, hétszeres világválogatott labdarúgó, az esemény nagykövete a Nemzeti Sport Gála beharangozó sajtótájékoztatóján szeptember 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála két nagykövete

Kedden elindul az internetes szavazás 2025 legjobb sportolóira, az MSÚSZ tagjai 68. alkalommal voksolhatnak. Ezt megelőzően még ismertetik a kilenc kategória tízes listáit, az első részletet hétfőn közölték.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton elmondta, hogy újdonságként tíz nappal a gála előtt kialakul az első három sorrendje, és rájuk újra lehet majd szavazni. A második körös voksolás egészen a gála kezdetéig tart majd.

Kiderült az is, hogy az esemény nagykövete Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó és Détári Lajos hétszeres világválogatott labdarúgó lesz.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.