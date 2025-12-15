gálasportMSÚSZdétári lajosnagy tímea

Kedden indul a szavazás 2025 legjobb sportolóira – íme, az első jelöltek!

Két részletben jelentik be a jelölteket. Hétfőn a Nemzeti Sport Gála négy kategóriájának tízes listái kerültek nyilvánosságra, és az is kiderült, hogy milyen újdonságokra lehet számítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 14:05
A Nemzeti Sport Gála helyszíne a Magyar Állami Operaház lesz 2026. január 12-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Hagyományosan az újév elején díjazzák az előző esztendő legjobbjait. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) jövőre január 12-én, az Operaházban rendezi meg a Nemzeti Sport Gála díjátadóját, amelyet az M4 Sport élőben közvetít majd.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, az esemény nagykövete, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Kutas István, a Magyar Bankholding kommunikációs ügyvezető igazgatója és Détári Lajos hatvanegyszeres válogatott, hétszeres világválogatott labdarúgó, az esemény nagykövete a Nemzeti Sport Gála beharangozó sajtótájékoztatóján szeptember 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gála két nagykövete

Kedden elindul az internetes szavazás 2025 legjobb sportolóira, az MSÚSZ tagjai 68. alkalommal voksolhatnak. Ezt megelőzően még ismertetik a kilenc kategória tízes listáit, az első részletet hétfőn közölték. 

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton elmondta, hogy újdonságként tíz nappal a gála előtt kialakul az első három sorrendje, és rájuk újra lehet majd szavazni. A második körös voksolás egészen a gála kezdetéig tart majd.

Kiderült az is, hogy az esemény nagykövete Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó és Détári Lajos hétszeres világválogatott labdarúgó lesz.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.

A december 15-én kihirdetett tízes listák
Az Év sportolója címre jelöltek a hagyományos csapatsportágak kategóriában

  • aerobik-válogatott
  • az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata
  • férfi-jégkorongválogatott
  • női kézilabda-válogatott
  • a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata
  • férfi-vízilabdaválogatott
  • női vízilabda-válogatott
  • a Ferencváros labdarúgócsapata
  • férfi-kézilabdaválogatott
  • női röplabda-válogatott

 

Az Év női sportolója címre jelöltek

  • Csikós Zsóka (kajakos)
  • Fábián Bettina (úszó)
  • Guzi Blanka (öttusázó)
  • Jászapáti Petra (rövidpályás gyorskorcsolyázó)
  • Keszthelyi Rita (vízilabdázó)
  • Márton Luana (tekvandós)
  • Márton Viviana (tekvandós)
  • Özbas Szofi (cselgáncsozó)
  • Takács Boglárka (atléta, sprinter)
  • Törőcsik Zsófia (búvárúszó)

 

Az Év fogyatékos csapata címre jelöltek

  • asztalitenisz vegyes páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
  • férfi asztalitenisz páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Szendi János)
  • férfi atlétaváltó (MSZSZ, Velkey-Guth Ádám, Fekete Ákos, Mezei Gergő, Zilaj Csaba)
  • hófutó vegyes váltó (MSOSZ, Szóráth Sándor, Sándor Béla, Kollarics Hajnalka Vivien, Gerbosics Kitti)
  • kerekesszékes vívóválogatott (MPB, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Nádasdy Anna, Zsombok Helga)
  • labdarúgócsapat (MSOSZ, Szűcs Norbert, Hegyi István, Herendi Ferenc, Kovács Mihály, Szabó József, Lengyel Zoltán, Rácz Bálint, Bolla Márk, Berezvai István, Bakacs Dániel, Berezvai Tamás, Pogonyi Attila, Girhiny Ödön, Dimák Zsolt)
  • szervátültetett röplabda-válogatott (MSZSZ, Almagro Carmen, Andrási Miklós, Csengődi Éva, Fekete Ákos, Gere József, Gyöngyösi Attila, Orbán Attila, Quittner Péter, Somogyi Farkas Tamás, Somogyi Farkas Pál. Szendi János)
  • tájfutó férfi váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Mihályi Ferenc)
    tájfutó sprint vegyes váltó (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Szabó Nóra, Szűcs Nikolett)
    ülőröplabda női válogatott (MPB)

 

Az Év fogyatékos női sportolója címre jelöltek

  • Biatovszki Mira (MHSSZ, sportlövészet)
  • Boros Tamara (MHSSZ, úszás)
  • Ekler Luca (MPB, atlétika)
  • Gál Nikolett (MHSSZ, atlétika)
  • Gyurkó Alexandra (MSZSZ, úszás)
  • Jakucs Edina (MSZSZ, asztalitenisz)
  • Kákosy Olívia (MPB, karate)
  • Kispataki Szilvia (MSZSZ, darts)
  • Kollarics Hajnalka Viven (MSOSZ, hófutás)
  • Konkoly Zsófia (MPB, úszás)

 

