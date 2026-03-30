Megdöbbentek a dánok, amikor meglátták a vb-pótselejtező helyszínét

Kedden este 20.45-kor Prágában rendezik meg a Csehország–Dánia labdarúgó vb-pótselejtezőt. A győztes kijut a 2026-os világbajnokságra. Amikor a dánok hétfőn megérkeztek a cseh fővárosba, nem akarták elhinni, hogy hol rendezik a sorsdöntő mérkőzést. Dánia folyamatos lamentálása hidegen hagyja a cseheket, akik szervezési nehézségekre panaszkodnak.

2026. 03. 30. 17:31
A prágai Letna Stadionban rendezik meg kedden este a dán és a cseh válogatott mindent eldöntő vb-pótselejtezőjét Fotó: MICHAEL ZEMANEK Forrás: BACKPAGE IMAGES Ltd
Dánia megdöbbent. Nincs erre jobb szó, a skandináv játékosok csak hüledeztek, velük együtt értetlenkedett a dán sportsajtó. A dánok nem értik, hogyan kerül a Csehország–Dánia labdarúgó vb-pótselejtező egy olyan prágai stadionba, amely 20 ezer néző befogadására sem képes. Pedig ez aztán tényleg sorsdöntő meccs lesz a javából: a győztes csapat kijut a nyári labdarúgó-világbajnokságra.

Dánia és a dán szurkolók is hüledeztek, amikor meglátták a Letna Stadiont Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Dánia megdöbbent és semmit sem ért

A dán sajtó egyenesen úgy fogalmazott: szégyen, hogy ezt a fontos összecsapást Prága egyik külvárosában, a lepukkant Letna Stadionban rendezi meg a cseh szövetség. A dánok szerint ez a helyszínválasztás egyenesen méltatlan a mérkőzés súlyához képest. A BT című lap egyenesen arról írt, hogy nyomasztó hangulat lengi körbe a stadiont.

Szerintük kiábrándító, hogy egy akkora városban, mint Prága, nincs egy olyan modern létesítmény, amelyben méltó helye lenne ennek a fontos összecsapásnak. 

A csehek legyintenek a dánok problémáira

A csehek azzal védekeznek, hogy szervezési nehézségek miatt nem lehetett a sokkal modernebb és több nézőt befogadni képes Slavia-stadionba vinni ezt a mérkőzést. Csehország ugyanakkor nem érti a dánok felháborodását, mert a Letna Stadion minden olyan UEFA- és FIFA-engedéllyel rendelkezik, amely ahhoz kell, hogy a vb-pótselejtezőt le lehessen benne játszani. Az is tény, hogy az elmúlt hét csütörtökön még azt sem lehetett tudni, hogy a pótselejtező ezen ágán melyik csapat jut be a döntőbe és hol lesz a mindent eldöntő utolsó találkozó. A csehek azt mondják, hogy a Letna Stadionban kényszerű okokból kell megrendezni ezt a meccset, ugyanakkor szerintük a dánok csak a lélektani hadviselés részeként problémáznak mindezen.

A Csehország–Dánia vb-pótselejtező kedd este 20.45-kor kezdődik.

 

