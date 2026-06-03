A Roland Garros hőse akkor játszik a legjobban, amikor azt hiszik, járni sem tud

Aztán Mensík simán fordított, négy játszmában legyőzte az ausztrált, majd öt szettben Andrej Rubljovot, s első Grand Slam-negyeddöntőjét Joao Fonseca ellen már úgy várta, hogy kettejük közül az ő lábában volt kevesebb játékperc.

Roland Garros: Fonseca helyett Mensík lesz Zverev ellenfele

A 2023-as Djokovics–Ruud döntő mindkét résztvevőjének kiejtése után a brazil játékos Mensíkkel már nem bírt, csak a harmadik szettben szorongatta meg a cseh teniszezőt, de végül a hetedik meccslabdáját kihasználva azt is Mensík nyerte meg. Ennek ellenére volt olyan pillanat a meccsen, amikor aggódott.