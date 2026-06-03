joao fonsecaalexander zverevteniszRoland Garros

A Roland Garros hőse akkor játszik a legjobban, amikor azt hiszik, járni sem tud

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Véget ért Párizsban Joao Fonseca menetelése. A jövő nagy teniszbajnokának tartott brazil Novak Djokovics és Casper Ruud ellen is nyert a Roland Garroson, a cseh Jakub Mensík ellen viszont játszmát sem nyert. Az Alexander Zverev elleni elődöntőre készülő Mensík csupán egy évvel idősebb Fonsecánál, s nyert már mestertornát is, a mostani menetelésére azonban azok után senki sem számított, hogy a második fordulós meccse végén percekig a salakon feküdve szenvedett.

Koczó Dávid
2026. 06. 03. 10:06
Jakub Mensík ünneplése Joao Fonseca legyőzése után, első Grand Slam-elődöntőjét a cseh teniszező a Roland Garroson Alexander Zverev ellen vívja Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat
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Aztán Mensík simán fordított, négy játszmában legyőzte az ausztrált, majd öt szettben Andrej Rubljovot, s első Grand Slam-negyeddöntőjét Joao Fonseca ellen már úgy várta, hogy kettejük közül az ő lábában volt kevesebb játékperc.

Roland Garros: Fonseca helyett Mensík lesz Zverev ellenfele

A 2023-as Djokovics–Ruud döntő mindkét résztvevőjének kiejtése után a brazil játékos Mensíkkel már nem bírt, csak a harmadik szettben szorongatta meg a cseh teniszezőt, de végül a hetedik meccslabdáját kihasználva azt is Mensík nyerte meg. Ennek ellenére volt olyan pillanat a meccsen, amikor aggódott.

– A második szett végén a bal lábammal szenvedtem, különösen a szerva közben zavart. Féltem, hogy vajon mi lehet ez, de szerencsére csak egy kis izomfeszülés volt – mondta el a meccs után Mensík, aki immár a Grand Slam-gátat is áttörte. A pénteki elődöntő előtt lesz ideje a pihenésre is, utána pedig úgy játszhat Alexander Zverev ellen, hogy semmi veszítenivalója nincs, ellentétben a Sinner és Djokovics kiesése után nagy esélyessé vált némettel.

Roland Garros, férfi negyeddöntők

  • Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6, 6:1, 6:3
  • Mensík (cseh, 26.)–Fonseca (brazil, 28.) 6:4, 6:4, 7:6
    Szerdán játsszák:
  • Auger-Aliassime (kanadai, 4.)–Cobolli (olasz, 10.)
  • Berrettini (olasz)–Arnaldi (olasz)

 

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