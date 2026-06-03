A Fradi nyomdokaiban a Puskás: magyar csapat élére magyar edző
Úgy tűnik, a Ferencváros Borbély Balázs vezetőedzői kinevezésével új divatot teremtett az NB I-ben. A zöld-fehérek nyomán a Puskás Akadémia is hasonló utat választott, és az elköszönt Hornyák Zsolt helyére az eddig az utánpótlásban tevékenykedő Babó Leventét nevezték ki a csapat élére. A 45 esztendős szakember egy plusz egyéves szerződést írt alá a felcsútiakkal.
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