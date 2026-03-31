Megvan a Tottenham új edzője, ez Robbie Keane jövőjére is hatással lehet

A Tottenham Hotspur elképesztő iramban fogyasztja az edzőit ebben az idényben. A londoni gárdát 2025 júniusa óta három különböző menedzser irányította, kedden nevezték ki a negyediket: Roberto de Zerbivel a gyeplőnél próbál megmenekülni a kieséstől a Spurs. A hírek szerint az olasz szakember hosszú évekre írt alá, vagyis várhatóan Robbie Keane a Tottenham kedvéért nem hagyja ott a Ferencvárost.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 19:11
Roberto De Zerbi irányítja mostantól a Tottenhamet Fotó: LOU BENOIST Forrás: AFP
A 2024/2025-ös idényt még Ange Postecoglou irányításával fejezte be a Tottenham Hotspur, és bár megnyerte az Európa-ligát a csapattal, ez nem volt elég az állása megtartásához, mert a Spurs a Premier League-ben csúnyán leszerepelt, csak a 17. helyen futott be, azaz éppen a kiesőzóna fölött végzett. Postecoglou után Thomas Frank következett a kispadon, de a londoniak vesszőfutása folytatódott az új PL-kiírásban is, nyolc hónap elteltével a dán szakembernek is ajtót mutattak. Valentin-napon Igor Tudor vette át a helyét, ám neki még kevesebb idő, másfél hónap és összesen hét meccs jutott. Egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedt a Spurs, amely ismét a 17. helyen szégyenkezik, a kiesés szélén táncol, csak egy pont választja el a 18. West Ham Unitedtől. A klubvezetők ezt látva újabb súlyos döntést hoztak, és kedden bejelentették Roberto de Zerbi kinevezését. Az olasz 46 évesen már tapasztalt edzőnek számít, két évet lehúzott a Premier League-ben is. A Brightonnal korábban csodát tett, most a Tottenhammel is hasonlóra van szüksége.

A Tottenham egymás után éli át a csalódásokat, De Zerbinek kell csodát tennie a csapattal. Fotó: NurPhoto

„Nagyon boldog vagyok, hogy ehhez fantasztikus labdarúgóklubhoz csatlakozom, amely a világ egyik legnagyobb és legtekintélyesebb egyesülete. A klubvezetéssel folytatott megbeszéléseim során világossá vált számomra a jövőre vonatkozó ambíciójuk: egy olyan csapat felépítése, amely képes nagy sikereket elérni, mégpedig olyan játékkal, amely izgalomba hozza és inspirálja a szurkolóinkat. Azért vagyok itt, mert hiszek ebben az elképzelésben, és hosszú távú szerződést írtam alá, hogy mindent megtegyek a cél megvalósítása érdekében” – idézte De Zerbit a klubhonlap. A frissen kinevezett vezetőedző hozzátette, rövid távon nem lehet más a cél, mint a Premier League-tabellán való előrelépés.

 

Keane helyett De Zerbi a Tottenhamnél

Johan Lange sportigazgató elárulta, kreatív edzőt kerestek, és az olasz szakember volt az első számú jelöltjük a posztra, bár az eredeti tervek szerint csak a nyáron érkezett volna meg a Tottenhamhez. Az angol sajtó is arról számolt be korábban , hogy De Zerbit nézték ki maguknak a londoniak, ugyanakkor a Ferencváros vezetőedzőjét is a jelöltek között emlegették. Robbie Keane egyrészt a Spurs klublegendája, másrészt a zöld-fehérekkel a nemzetközi porondon elért eredményeivel sok csodálót szerzett. De úgy tűnik, Keane egyelőre nem hagyja el a Tottenham kedvéért a Fradit, ugyanis De Zerbi a hírek szerint öt évre, 2031 nyaráig írt alá. Persze kérdéses, hogy mi történik, ha a Sarkantyúsok kipottyannak az élvonalból.

 

