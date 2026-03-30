Török Gábor bedöntötte a Medián számait, Magyar Péter kezdhet aggódni

A választási hajrá következik, mozgalmas napok elé nézünk. Jól látható, hogy az országjárás sikere káoszt okozott a Tisza Pártban. Ezért már az eddig is teljesen abszurd közvélemény-kutatási adataikat tovább torzítva még nagyobb tiszás előnyt hoztak ki, a független, objektív Hann Endre és a Medián segítségével. Ez nem más, mint a remény árulása a tiszásoknak, hogy majd most sikerül leváltani a kormányt.
Azonban porszem került a gépezetbe, mert a független, objektív pozícióból Magyar Péter-rajongóvá avanzsált Török Gábor a 24.hu-nak a következőt mondta a választásról:
„Az izgalom, a politikai harc, a szimmetriának valamilyen megjelenése csak fokozza az érdeklődést, a polarizáció még inkább erősödik. Ahogyan beszélgetünk, mégsem lepne meg 75 és 80 százalék közötti részvétel.”
Ezzel Török gyakorlatilag bedöntötte a Magyar Péter rajongók által mantraként ismételgettet Medián által publikált számokat. Ugyanis Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója már korábban leleplezte a Hann Endre adataiban rejlő anomáliákat, miszerint ők, teljesen nonszensz módon, 90 százalékos részvételt prognosztizáltak.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Az újdonsült Tisza-rajongó politológus viszont már 75-80 százalékos részvételről beszél, ami alsó hangon 10-15 százalékkal kevesebb, mint ami Hann Endre mérésében szerepel.
Hogy is van ez?
Mindenesetre Török Gábor leleplezte a Mediánt, Magyar Péter kezdhet aggódni!
Borítókép: Török Gábor (Forrás: Mandiner/Földházi Árpád)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!