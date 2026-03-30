Török Gábor bedöntötte a Medián számait, Magyar Péter kezdhet aggódni

Azonban porszem került a gépezetbe, mert a független, objektív pozícióból Magyar Péter-rajongóvá avanzsált Török Gábor a 24.hu-nak a következőt mondta a választásról:

„Az izgalom, a politikai harc, a szimmetriának valamilyen megjelenése csak fokozza az érdeklődést, a polarizáció még inkább erősödik. Ahogyan beszélgetünk, mégsem lepne meg 75 és 80 százalék közötti részvétel.”

Ezzel Török gyakorlatilag bedöntötte a Magyar Péter rajongók által mantraként ismételgettet Medián által publikált számokat. Ugyanis Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója már korábban leleplezte a Hann Endre adataiban rejlő anomáliákat, miszerint ők, teljesen nonszensz módon, 90 százalékos részvételt prognosztizáltak.