Poszt-trauma

Török Gábor bedöntötte a Medián számait, Magyar Péter kezdhet aggódni

A tiszás politológus kikotyogta.

Csépányi Balázs
Magyar Péter, Hann Endre, Török Gábor, Választás 2026, részvétel 2026. 03. 30. 5:24
A választási hajrá következik, mozgalmas napok elé nézünk.  Jól látható, hogy az országjárás sikere káoszt okozott a Tisza Pártban. Ezért már az eddig is teljesen abszurd közvélemény-kutatási adataikat tovább torzítva még nagyobb tiszás előnyt hoztak ki, a független, objektív Hann Endre és a Medián segítségével. Ez nem más, mint a remény árulása a tiszásoknak, hogy majd most sikerül leváltani a kormányt.

Azonban porszem került a gépezetbe, mert a független, objektív pozícióból Magyar Péter-rajongóvá avanzsált Török Gábor a 24.hu-nak a következőt mondta a választásról:

„Az izgalom, a politikai harc, a szimmetriának valamilyen megjelenése csak fokozza az érdeklődést, a polarizáció még inkább erősödik. Ahogyan beszélgetünk, mégsem lepne meg 75 és 80 százalék közötti részvétel.”

Ezzel Török gyakorlatilag bedöntötte a Magyar Péter rajongók által mantraként ismételgettet Medián által publikált számokat. Ugyanis Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója már korábban leleplezte a Hann Endre adataiban rejlő anomáliákat, miszerint ők, teljesen nonszensz módon, 90 százalékos részvételt prognosztizáltak.

Az újdonsült Tisza-rajongó politológus viszont már 75-80 százalékos részvételről beszél, ami alsó hangon 10-15 százalékkal kevesebb, mint  ami Hann Endre mérésében szerepel.

Hogy is van ez?

Mindenesetre Török Gábor leleplezte a Mediánt, Magyar Péter kezdhet aggódni!

Borítókép: Török Gábor (Forrás: Mandiner/Földházi Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu